24 августа в 19:30 в Бирмингеме проходит матч 2-го тура Английской Премьер-лиги.

Астон Вилла встречается с Арсеналом на стадионе Вилла Парк.

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Украинский защитник Александр Зинченко заявлен в резерве Арсенала на матч против Астон Виллы.

Астон Вилла – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)