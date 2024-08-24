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Англия
24 августа 2024, 19:51 | Обновлено 24 августа 2024, 19:54
276
0

Астон Вилла – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Английской Премьер-лиги

24 августа 2024, 19:51 | Обновлено 24 августа 2024, 19:54
276
0
Астон Вилла – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

24 августа в 19:30 в Бирмингеме проходит матч 2-го тура Английской Премьер-лиги.

Астон Вилла встречается с Арсеналом на стадионе Вилла Парк.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский защитник Александр Зинченко заявлен в резерве Арсенала на матч против Астон Виллы.

Астон Вилла – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Астон Вилла Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Астон Вилла - Арсенал видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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