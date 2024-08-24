Англия24 августа 2024, 19:51 | Обновлено 24 августа 2024, 19:54
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Астон Вилла – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Английской Премьер-лиги
24 августа 2024, 19:51 | Обновлено 24 августа 2024, 19:54
276
0
24 августа в 19:30 в Бирмингеме проходит матч 2-го тура Английской Премьер-лиги.
Астон Вилла встречается с Арсеналом на стадионе Вилла Парк.
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Украинский защитник Александр Зинченко заявлен в резерве Арсенала на матч против Астон Виллы.
Астон Вилла – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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