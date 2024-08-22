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Кубок Украины
22 августа 2024, 19:11 | Обновлено 22 августа 2024, 19:13
867
1

Кубок Украины. Известны все участники 1/8 финала

Определены 16 участников этого этапа Кубка Украины

22 августа 2024, 19:11 | Обновлено 22 августа 2024, 19:13
867
1
Кубок Украины. Известны все участники 1/8 финала
УАФ

В Кубке Украины завершился третий предварительный раунд, по итогам которого в 1/8 финала вышли 8 победителей. К ним присоединятся 8 клубов УПЛ с лучшим рейтингом по итогам прошлого сезона.

Победителями прошлого этапа стали Заря, Пробой, Виктория, Оболонь, Буковина, Карпаты, Верес, ЮКСА.

Плюс лучшие по рейтингу клубы УПЛ – Шахтер, Динамо, Кривбасс, Полесье, Рух, ЛНЗ, Александрия, Ворскла.

Базовый день для матчей 1/8 финала – 30 октября. УАФ пока не объявила дату жеребьевки.

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Кубок Украины по футболу Заря Луганск Пробой Городенка Виктория Сумы Оболонь Киев Буковина Черновцы Карпаты Львов ЮКСА Тарасовка Верес Ровно Шахтер Донецк Динамо Киев Кривбасс Кривой Рог Полесье Житомир Рух Львов ЛНЗ Черкассы Александрия Ворскла Полтава
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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