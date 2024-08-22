Кубок Украины. Известны все участники 1/8 финала

В Кубке Украины завершился третий предварительный раунд, по итогам которого в 1/8 финала вышли 8 победителей. К ним присоединятся 8 клубов УПЛ с лучшим рейтингом по итогам прошлого сезона.

Победителями прошлого этапа стали Заря, Пробой, Виктория, Оболонь, Буковина, Карпаты, Верес, ЮКСА.

Плюс лучшие по рейтингу клубы УПЛ – Шахтер, Динамо, Кривбасс, Полесье, Рух, ЛНЗ, Александрия, Ворскла.

Базовый день для матчей 1/8 финала – 30 октября. УАФ пока не объявила дату жеребьевки.