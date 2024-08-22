Кубок Украины22 августа 2024, 19:11 | Обновлено 22 августа 2024, 19:13
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Кубок Украины. Известны все участники 1/8 финала
Определены 16 участников этого этапа Кубка Украины
22 августа 2024, 19:11 | Обновлено 22 августа 2024, 19:13
867
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В Кубке Украины завершился третий предварительный раунд, по итогам которого в 1/8 финала вышли 8 победителей. К ним присоединятся 8 клубов УПЛ с лучшим рейтингом по итогам прошлого сезона.
Победителями прошлого этапа стали Заря, Пробой, Виктория, Оболонь, Буковина, Карпаты, Верес, ЮКСА.
Плюс лучшие по рейтингу клубы УПЛ – Шахтер, Динамо, Кривбасс, Полесье, Рух, ЛНЗ, Александрия, Ворскла.
Базовый день для матчей 1/8 финала – 30 октября. УАФ пока не объявила дату жеребьевки.
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