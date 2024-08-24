Победа Ман Сити с хет-триком Холанда, еще один провал Эвертона Миколенко
Неудачный старт для команды украинского защитника
Манчестер Сити в матче 2-го тура чемпионата Англии обыграл новичка Ипсвич со счетом 4:1 с хет-триком Эрлинга Холанда. При этом три гола команда Жузепа Гвардиолы забила в течение 5 минут в первом тайме.
Отметим поражение Эвертона от Тоттенхэма со счетом 0:4. Команда Виталия Миколенко проиграла два стартовых матча сезона с общим счетом 0:7.
Сегодня украинец отыграл весь матч.
Чемпионат Англии. 2-й тур
Манчестер Сити – Ипсвич 4:1
Голы: Холанд, 12 (с пен), 16, 88, де Брюйне, 14 – Шмодикс, 7
Тоттенхэм – Эвертон 4:0
Голы: Биссума, 14, Сон, 25, 77, Ромеро, 71
Кристал Пэлас – Вест Хэм 0:2
Голы: Соучек, 67, Боуэн, 72
Фулхэм – Лестер 2:1
Голы: Смит-Роу, 18, Ивоби, 70 - Фас, 38
Саутгемптон – Ноттингем Форест 0:1
Гол: Гиббс-Уайт, 70
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