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24 августа 2024, 18:59 | Обновлено 24 августа 2024, 19:00
217
0

Победа Ман Сити с хет-триком Холанда, еще один провал Эвертона Миколенко

Неудачный старт для команды украинского защитника

24 августа 2024, 18:59 | Обновлено 24 августа 2024, 19:00
217
0
Победа Ман Сити с хет-триком Холанда, еще один провал Эвертона Миколенко
Getty Images/Global Images Ukraine

Манчестер Сити в матче 2-го тура чемпионата Англии обыграл новичка Ипсвич со счетом 4:1 с хет-триком Эрлинга Холанда. При этом три гола команда Жузепа Гвардиолы забила в течение 5 минут в первом тайме.

Отметим поражение Эвертона от Тоттенхэма со счетом 0:4. Команда Виталия Миколенко проиграла два стартовых матча сезона с общим счетом 0:7.

Сегодня украинец отыграл весь матч.

Чемпионат Англии. 2-й тур

Манчестер Сити – Ипсвич 4:1
Голы: Холанд, 12 (с пен), 16, 88, де Брюйне, 14 – Шмодикс, 7

Тоттенхэм – Эвертон 4:0
Голы: Биссума, 14, Сон, 25, 77, Ромеро, 71

Кристал Пэлас – Вест Хэм 0:2
Голы: Соучек, 67, Боуэн, 72

Фулхэм – Лестер 2:1
Голы: Смит-Роу, 18, Ивоби, 70 - Фас, 38

Саутгемптон – Ноттингем Форест 0:1
Гол: Гиббс-Уайт, 70

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Эвертон Виталий Миколенко Тоттенхэм Манчестер Сити Ипсвич Английская Премьер-лига Саутгемптон Ноттингем Форест Кристал Пэлас Вест Хэм Фулхэм Лестер
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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