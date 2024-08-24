Победа Ман Сити с хет-триком Холанда, еще один провал Эвертона Миколенко

Манчестер Сити в матче 2-го тура чемпионата Англии обыграл новичка Ипсвич со счетом 4:1 с хет-триком Эрлинга Холанда. При этом три гола команда Жузепа Гвардиолы забила в течение 5 минут в первом тайме.

Отметим поражение Эвертона от Тоттенхэма со счетом 0:4. Команда Виталия Миколенко проиграла два стартовых матча сезона с общим счетом 0:7.

Сегодня украинец отыграл весь матч.

Чемпионат Англии. 2-й тур

Манчестер Сити – Ипсвич 4:1

Голы: Холанд, 12 (с пен), 16, 88, де Брюйне, 14 – Шмодикс, 7

Тоттенхэм – Эвертон 4:0

Голы: Биссума, 14, Сон, 25, 77, Ромеро, 71

Кристал Пэлас – Вест Хэм 0:2

Голы: Соучек, 67, Боуэн, 72

Фулхэм – Лестер 2:1

Голы: Смит-Роу, 18, Ивоби, 70 - Фас, 38

Саутгемптон – Ноттингем Форест 0:1

Гол: Гиббс-Уайт, 70