Тоттенхэм – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

24 августа на арене Тоттенхэм Хотспур в Лондоне пройдет матч 2-го тура Английской Премьер-лиги, в котором Тоттенхэм встретится с Эвертоном. Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Тоттенхэм

Команда Тоттенхэм после провального позапрошлого сезона осталась еще и без Кейна – тот решил перейти в Баварию за титулами (и, кстати, ухитрился в 2023/24 ничего не выиграть даже в Мюнхене). Задача вернуться в квартет лучших в АПЛ, что была поставлена перед Постекоглу, стала еще сложнее, но ведь австралиец, ранее не работавший в топ-дивизионах, почти справился. Тогда все-таки шпорам помешала главная сенсация английского футбола – Астон Вилла.

Новым козырем у лондонского гранда должен был стать купленный за немалые деньги новый центрфорвард Соланке. Кроме него, летом подписывали молодежь на перспективу. Шпоры в матче с Лестером ограничились выездной ничьей – открыли счет в середине первого тайма, но после перерыва упустили опытнейшего Варди (1:1).

Эвертон

Клуб Эвертон начинает новый сезон так, как проводил весь предыдущий: под дамокловым мечом новых санкций. Теперь, по данным журналистов, нашли нарушения в позапрошлом сезоне и хотят отобрать минимум пару баллов. Не удивительно, что под давлением финансового фэйр-плей синие продали и Годфри, и Онана, впрочем, потратив достаточно много на новичков – О'Брайена (особенно) и Линдстрема.

Да и новый нападающий в Ливерпуле нужен. И, главное, остается Шон Дайч, коуч, который спас команду от вылета в позапрошлом сезоне и сумел набрать в сезоне 2023/24 достаточно очков, чтобы компенсировать все наказания. Сейчас, стартуя в матче с Брайтоном, ириски провалились, пропустив трижды и ничем на это не ответив (0:3).

Статистика личных встреч

Ириски с конца 2012 года выиграли только однажды. Но достаточно часто брали ничьи – так закончились два из трех предыдущих очных поединков.

Прогноз

Букмекерская контора GGBET не верит, что шпоры потеряют очки во втором туре кряду. Ставим на то, что тут подопечные Анге Постекоглу сумеют выиграть поединок с форой –1.0 гол (коэффициент – 1.61).