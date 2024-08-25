Тоттенхэм – Эвертон – 4:0. Шпоры разгромили ирисок. Видео голов и обзор

Закончился еще один матч Английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм» дома принимал «Эвертон» и разгромил соперников, забив четыре безответных гола. Виталий Миколенко провел за «ирисок» весь матч.

Английская Премьер-лига. 2 тур

Тоттенхэм – Эвертон 4:0

Голы: Биссума, 14, Сон, 25, 77, Ромеро, 71

Тоттенхэм: Викарио – Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджи (Спенс, 73) – Кулушевски (Сарр, 67), Биссума (Грей, 73), Мэддисон (Бергвалль, 79) – Джонсон, Одобер (Ришарлисон, 66), Сон Хин Мин.



Эвертон: Пикфорд – Диксон, Тарковски, Кин, Миколенко – Айрогбунам, Гуе (Армстронг, 90) – Гаррисон (Линдстрем, 57), Дукуре (Ндиае, 57), Макнил – Калверт-Льюин (Бета, 72).