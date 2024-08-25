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Чемпионат Англии
Тоттенхэм
24.08.2024 17:00 – FT 4 : 0
Эвертон
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Англия
25 августа 2024, 01:40 | Обновлено 25 августа 2024, 01:46
41
0

Тоттенхэм – Эвертон – 4:0. Шпоры разгромили ирисок. Видео голов и обзор

Виталий Миколенко провел всю игру на поле

25 августа 2024, 01:40 | Обновлено 25 августа 2024, 01:46
41
0
Тоттенхэм – Эвертон – 4:0. Шпоры разгромили ирисок. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Закончился еще один матч Английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм» дома принимал «Эвертон» и разгромил соперников, забив четыре безответных гола. Виталий Миколенко провел за «ирисок» весь матч.

Английская Премьер-лига. 2 тур

Тоттенхэм Эвертон 4:0

Голы: Биссума, 14, Сон, 25, 77, Ромеро, 71

Тоттенхэм: Викарио – Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджи (Спенс, 73) – Кулушевски (Сарр, 67), Биссума (Грей, 73), Мэддисон (Бергвалль, 79) – Джонсон, Одобер (Ришарлисон, 66), Сон Хин Мин.

Эвертон: Пикфорд – Диксон, Тарковски, Кин, Миколенко – Айрогбунам, Гуе (Армстронг, 90) – Гаррисон (Линдстрем, 57), Дукуре (Ндиае, 57), Макнил – Калверт-Льюин (Бета, 72).

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Ромеро (Тоттенхэм).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Ив Биссума (Тоттенхэм).
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Эвертон Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Тоттенхэм - Эвертон видео голов и обзор
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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