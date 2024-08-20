Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тоттенхэм – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Тоттенхэм
24.08.2024 17:00 - : -
Эвертон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
20 августа 2024, 18:34 | Обновлено 20 августа 2024, 19:36
37
0

Тоттенхэм – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 24 августа в 17:00 матч чемпионата Англии

20 августа 2024, 18:34 | Обновлено 20 августа 2024, 19:36
37
0
Тоттенхэм – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В субботу, 24 августа, состоится матч 2-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Эвертон».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports +.

Тоттенхэм – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Тоттенхэм – Эвертон
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку

По теме:
Челси снова тратит больше всех в АПЛ, Ман Сити заработал почти 100 млн
Вулверхэмптон – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Не Зинченко. Арсенал выбрал защитника на продажу
Тоттенхэм Эвертон Тоттенхэм - Эвертон чемпионат Англии по футболу смотреть онлайн Виталий Миколенко Английская Премьер-лига
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Звездный украинец возобновил тренировки. Он пропустил старт сезона Ла Лиги
Футбол | 20 августа 2024, 18:03 0
Звездный украинец возобновил тренировки. Он пропустил старт сезона Ла Лиги
Звездный украинец возобновил тренировки. Он пропустил старт сезона Ла Лиги

Цыганков готовится сыграть с «Атлетико»

Месси выше Мбаппе. Назван главный фаворит на Золотой мяч 2024 года
Футбол | 20 августа 2024, 00:55 5
Месси выше Мбаппе. Назван главный фаворит на Золотой мяч 2024 года
Месси выше Мбаппе. Назван главный фаворит на Золотой мяч 2024 года

Портал Score90 высоко оценивает Винисиуса Жуниора

Батагов и еще семь топ-продаж в истории Зари. Где они сейчас?
Футбол | 20.08.2024, 15:45
Батагов и еще семь топ-продаж в истории Зари. Где они сейчас?
Батагов и еще семь топ-продаж в истории Зари. Где они сейчас?
Известно, сколько запросило Динамо за Шапаренко. Претендент сразу отказался
Футбол | 20.08.2024, 10:25
Известно, сколько запросило Динамо за Шапаренко. Претендент сразу отказался
Известно, сколько запросило Динамо за Шапаренко. Претендент сразу отказался
Один из сильнейших клубов мира отказался от Лунина. Известна причина
Футбол | 20.08.2024, 07:59
Один из сильнейших клубов мира отказался от Лунина. Известна причина
Один из сильнейших клубов мира отказался от Лунина. Известна причина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стала известна победительница турнира WTA 1000 в Цинциннати
Стала известна победительница турнира WTA 1000 в Цинциннати
19.08.2024, 23:23 2
Теннис
Главный тренер Левого Берега прокомментировал скандальный гол Шахтера
Главный тренер Левого Берега прокомментировал скандальный гол Шахтера
19.08.2024, 02:17 5
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Уникальная плотность: 7 команд набрали по 6 очков
Турнирная таблица УПЛ. Уникальная плотность: 7 команд набрали по 6 очков
19.08.2024, 06:23 18
Футбол
Динамо назвало транслятора первого матча ЛЧ против РБ Зальцбург
Динамо назвало транслятора первого матча ЛЧ против РБ Зальцбург
19.08.2024, 17:25 9
Футбол
Известна заявка Динамо на матч ЛЧ с Зальцбургом. Дозаявлен новичок
Известна заявка Динамо на матч ЛЧ с Зальцбургом. Дозаявлен новичок
19.08.2024, 11:36 19
Футбол
Экс-чемпион мира и бывший соперник Усика завершил боксерскую карьеру
Экс-чемпион мира и бывший соперник Усика завершил боксерскую карьеру
19.08.2024, 23:06
Бокс
Не Свентек. Стала известна первая финалистка супертурнира в Цинциннати
Не Свентек. Стала известна первая финалистка супертурнира в Цинциннати
18.08.2024, 20:07 10
Теннис
Лунин отреагировал на пропущенный гол Куртуа в первом матче Реала в Ла Лиге
Лунин отреагировал на пропущенный гол Куртуа в первом матче Реала в Ла Лиге
19.08.2024, 07:35 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем