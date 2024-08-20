Англия20 августа 2024, 18:34 | Обновлено 20 августа 2024, 19:36
37
0
Тоттенхэм – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 24 августа в 17:00 матч чемпионата Англии
20 августа 2024, 18:34 | Обновлено 20 августа 2024, 19:36
37
0
В субботу, 24 августа, состоится матч 2-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Эвертон».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports +.
Тоттенхэм – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Тоттенхэм – ЭвертонСмотреть трансляцию
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 20 августа 2024, 18:03 0
Цыганков готовится сыграть с «Атлетико»
Футбол | 20 августа 2024, 00:55 5
Портал Score90 высоко оценивает Винисиуса Жуниора
Футбол | 20.08.2024, 15:45
Футбол | 20.08.2024, 10:25
Футбол | 20.08.2024, 07:59
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
19.08.2024, 23:23 2
19.08.2024, 02:17 5
19.08.2024, 06:23 18
19.08.2024, 17:25 9
19.08.2024, 11:36 19
19.08.2024, 23:06
18.08.2024, 20:07 10
19.08.2024, 07:35 3