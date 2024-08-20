В субботу, 24 августа, состоится матч 2-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Эвертон».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports +.

Тоттенхэм – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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