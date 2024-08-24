ФОТО. Грустный Зинченко на лавке запасных Арсенала

Украинский игрок «Арсенала» Александр Зинченко остался в запасе на матч АПЛ против «Астон Виллы». Судя по выражению лица футболиста, ему такая ситуация не нравится.

В этой встрече слева в обороне тренер Микель Артета выпустил Юррьена Тимбера. Кроме того, летом клуб приобрел Риккардо Калафьори, который может сыграть на позиции Зинченко.

При этом в первом туре наставник доверился именно украинцу.