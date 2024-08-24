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  4. ФОТО. Грустный Зинченко на лавке запасных Арсенала
Англия
24 августа 2024, 20:05 |
1542
4

ФОТО. Грустный Зинченко на лавке запасных Арсенала

Александр вернулся в запас

24 августа 2024, 20:05 |
1542
4
ФОТО. Грустный Зинченко на лавке запасных Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский игрок «Арсенала» Александр Зинченко остался в запасе на матч АПЛ против «Астон Виллы». Судя по выражению лица футболиста, ему такая ситуация не нравится.

В этой встрече слева в обороне тренер Микель Артета выпустил Юррьена Тимбера. Кроме того, летом клуб приобрел Риккардо Калафьори, который может сыграть на позиции Зинченко.

При этом в первом туре наставник доверился именно украинцу.

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Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 4
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samird
 Я ще в травні писав, що Зінченко треба йти з Арсеналу. Можливо в команду класом нижче, але в якій на нього будуть розраховувати як на основного. 
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+2
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Harun Bakircioğlu
Две недели как выздоровел и год не играл, а уже выпускает его со старта. Плохой знак для Зинченко.
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+2
Mishgan2507
Дивне рішення від Артети. Тим паче, що непогано Зіна грав минулого туру. Тімбер - це Ківйор номер 2 . Просто займає місце на полі для захисту
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0
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