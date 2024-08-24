Англия24 августа 2024, 20:05 |
1542
4
ФОТО. Грустный Зинченко на лавке запасных Арсенала
Александр вернулся в запас
24 августа 2024, 20:05 |
1542
4
Украинский игрок «Арсенала» Александр Зинченко остался в запасе на матч АПЛ против «Астон Виллы». Судя по выражению лица футболиста, ему такая ситуация не нравится.
В этой встрече слева в обороне тренер Микель Артета выпустил Юррьена Тимбера. Кроме того, летом клуб приобрел Риккардо Калафьори, который может сыграть на позиции Зинченко.
При этом в первом туре наставник доверился именно украинцу.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 августа 2024, 22:05 3
Ромелу Лукаку продолжит карьеру в «Наполи»
Футбол | 24 августа 2024, 18:35 1
Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный матч – 24 августа в 19:30
Футбол | 24.08.2024, 15:18
Бокс | 24.08.2024, 08:46
Футбол | 24.08.2024, 16:28
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Я ще в травні писав, що Зінченко треба йти з Арсеналу. Можливо в команду класом нижче, але в якій на нього будуть розраховувати як на основного.
Показать Скрыть 1 ответ
Две недели как выздоровел и год не играл, а уже выпускает его со старта. Плохой знак для Зинченко.
Дивне рішення від Артети. Тим паче, що непогано Зіна грав минулого туру. Тімбер - це Ківйор номер 2 . Просто займає місце на полі для захисту
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бокс
24.08.2024, 15:37 6
23.08.2024, 16:21 5
23.08.2024, 00:55 6
22.08.2024, 17:05 1
22.08.2024, 20:45 15
24.08.2024, 14:56 462