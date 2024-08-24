Источник: Гасперини не рассчитывает на Коваленко в Аталанте

Украинский полузащитник Виктор Коваленко не входит в планы главного тренера Аталанты Джан-Пьеро Гасперини.

Как сообщает итальянский инсайдер Николо Скира, коуч составил список футболистов, на которых он не рассчитывает.

В список вошел и бывший хавбек сборной Украины и донецкого Шахтера.

Гасперини не нужны: Виктор Коваленко. Брендон Соппи, Митчел Баккер, Эль-Билаль Туре.

Также клуб из Бергамо может попрощаться с голкипером Хуаном Муссо, Кроме того, Тен Копмейнерс может уйти в туринский Ювентус.

Контракт Виктора Коваленко с бергамасками действует до 30 июня 2025 года. Веб-портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 1,5 млн евро. Минувший сезон Коваленко провел в аренде в Эмполи (17 матчей и 1 гол в Серии A).