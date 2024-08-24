Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Гасперини не рассчитывает на Коваленко в Аталанте
Италия
24 августа 2024, 20:35 | Обновлено 24 августа 2024, 21:01
895
1

Источник: Гасперини не рассчитывает на Коваленко в Аталанте

Коуч составил список футболистов, которые ему в Бергамо не нужны

24 августа 2024, 20:35 | Обновлено 24 августа 2024, 21:01
895
1
Источник: Гасперини не рассчитывает на Коваленко в Аталанте
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

Украинский полузащитник Виктор Коваленко не входит в планы главного тренера Аталанты Джан-Пьеро Гасперини.

Как сообщает итальянский инсайдер Николо Скира, коуч составил список футболистов, на которых он не рассчитывает.

В список вошел и бывший хавбек сборной Украины и донецкого Шахтера.

Гасперини не нужны: Виктор Коваленко. Брендон Соппи, Митчел Баккер, Эль-Билаль Туре.

Также клуб из Бергамо может попрощаться с голкипером Хуаном Муссо, Кроме того, Тен Копмейнерс может уйти в туринский Ювентус.

Контракт Виктора Коваленко с бергамасками действует до 30 июня 2025 года. Веб-портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 1,5 млн евро. Минувший сезон Коваленко провел в аренде в Эмполи (17 матчей и 1 гол в Серии A).

По теме:
Мичел оценил рекордный трансфер в истории Жироны
Источник: Федерико Кьеза очень близок к переходу в Барселону
Экс-игрок Ювентуса продолжит карьеру на родине
Аталанта Джан Пьеро Гасперини Виктор Коваленко Николо Скира трансферы трансферы Серии A Эль-Билаль Туре Тен Копмейнерс
Николай Степанов Источник: Николо Скира
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игроки Кривбасса отказались жать руки судье матча с Бетисом. Какова причина
Футбол | 24 августа 2024, 03:40 0
Игроки Кривбасса отказались жать руки судье матча с Бетисом. Какова причина
Игроки Кривбасса отказались жать руки судье матча с Бетисом. Какова причина

Турецкий судья ранее обслуживал спарринг между сборными россии и Сербии

Чемпионское фиаско. Хет-трик Филиппова помог Александрии разбить Шахтер
Футбол | 24 августа 2024, 14:56 551
Чемпионское фиаско. Хет-трик Филиппова помог Александрии разбить Шахтер
Чемпионское фиаско. Хет-трик Филиппова помог Александрии разбить Шахтер

Команда Пушича выигрывала 2:0 по состоянию на начало 26 минуты

Филиппов оформил хет-трик в ворота Шахтера. Стал лучшим бомбардиром сезона
Футбол | 24.08.2024, 14:22
Филиппов оформил хет-трик в ворота Шахтера. Стал лучшим бомбардиром сезона
Филиппов оформил хет-трик в ворота Шахтера. Стал лучшим бомбардиром сезона
Барселона – Атлетик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 24.08.2024, 19:10
Барселона – Атлетик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Барселона – Атлетик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Ротань оценил победу над Шахтером и хет-трик Филиппова
Футбол | 24.08.2024, 15:33
Ротань оценил победу над Шахтером и хет-трик Филиппова
Ротань оценил победу над Шахтером и хет-трик Филиппова
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serhii P.
Така собі "новина", Гасперіні на Коваленко не розраховує вже кілька років.
Ответить
+2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Мудрик нашел новую симпатию. На нее подписана жена Роналду
ФОТО. Мудрик нашел новую симпатию. На нее подписана жена Роналду
22.08.2024, 20:45 15
Футбол
Без шансов и перспектив. Кривбасс проиграл Бетису в первом матче
Без шансов и перспектив. Кривбасс проиграл Бетису в первом матче
22.08.2024, 22:52 106
Футбол
Усик назвал боксеров, с которыми ему еще интересно сражаться
Усик назвал боксеров, с которыми ему еще интересно сражаться
24.08.2024, 15:41
Бокс
Александрия – Шахтер – 4:3. Сенсационное поражение горняков. Видео голов
Александрия – Шахтер – 4:3. Сенсационное поражение горняков. Видео голов
24.08.2024, 15:37 7
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона оформила рекордный трансфер в своей истории
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона оформила рекордный трансфер в своей истории
23.08.2024, 19:11 10
Футбол
Экс-форвард Шахтера, которому жена изменила с пастором, нашел клуб в Турции
Экс-форвард Шахтера, которому жена изменила с пастором, нашел клуб в Турции
23.08.2024, 18:33 7
Футбол
Золото плюс серебро! Украинцы оформили победный дубль на ЛЧМ по биатлону
Золото плюс серебро! Украинцы оформили победный дубль на ЛЧМ по биатлону
23.08.2024, 16:21 5
Биатлон
Пушич прокомментировал провальный матч Шахтера против Александрии
Пушич прокомментировал провальный матч Шахтера против Александрии
24.08.2024, 15:18 32
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем