Источник: Гасперини не рассчитывает на Коваленко в Аталанте
Коуч составил список футболистов, которые ему в Бергамо не нужны
Украинский полузащитник Виктор Коваленко не входит в планы главного тренера Аталанты Джан-Пьеро Гасперини.
Как сообщает итальянский инсайдер Николо Скира, коуч составил список футболистов, на которых он не рассчитывает.
В список вошел и бывший хавбек сборной Украины и донецкого Шахтера.
Гасперини не нужны: Виктор Коваленко. Брендон Соппи, Митчел Баккер, Эль-Билаль Туре.
Также клуб из Бергамо может попрощаться с голкипером Хуаном Муссо, Кроме того, Тен Копмейнерс может уйти в туринский Ювентус.
Контракт Виктора Коваленко с бергамасками действует до 30 июня 2025 года. Веб-портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 1,5 млн евро. Минувший сезон Коваленко провел в аренде в Эмполи (17 матчей и 1 гол в Серии A).
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