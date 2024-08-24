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Украина. Премьер лига
24 августа 2024, 21:45 | Обновлено 24 августа 2024, 22:05
236
0

Усик и Харлан получили Орден Свободы из рук Президента Украины

Лучшие украинские спортсмены награждены в День независимости

24 августа 2024, 21:45 | Обновлено 24 августа 2024, 22:05
236
0
Усик и Харлан получили Орден Свободы из рук Президента Украины
Офис Президента. Харлан и Усик

Украинские спортсмены – боксер Александр Усик и фехтовальщица Ольга Харлан – отмечены почетными отличиями по случаю 33-го Дня Независимости.

Олимпийские чемпионы получили Орден Свободы – государственную награду, отмечаемую за выдающиеся и особые заслуги в утверждении суверенитета и независимости Украины, консолидации украинского общества, развитии демократии, социально-экономических и политических реформ, отстаивании конституционных прав, свобод человека и гражданина.

Ольга Харлан на летней Олимпиаде-2024 принесла сборной Украины две награды, в частности, внесла вклад в золоту женской команды саблисток. С шестью медалями за карьеру фехтовальщица установила рекорд Украины по числу олимпийских наград.

Александр Усик – непобежденный чемпион мира по боксу. В мае 2024 года украинец стал первым абсолютным чемпионом в истории сверхтяжелой весовой категории, объединив сразу четыре пояса, когда победил британца Тайсона Фьюри.

В августе Харлан и Усик также получили от Президента Украины Владимира Зеленского другую почетную награду Национальная легенда Украины, которой награждают граждан за выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении ее государственности, весомый вклад в развитие национальных спорта, экономики, науки, образования, культуры, искусства, здравоохранения.

По итогам Олимпийских игр-2024 в Париже Ольгу Харлан также наградили памятным знаком Крест почета от Службы безопасности Украины.

Орден Свободы в истории Украины среди представителей спорта также получили экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко (2017 год), многократный чемпион мира по прыжкам с шестом Сергей Бубка (2021).

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Александр Усик Ольга Харлан Владимир Зеленский награды День независимости
Николай Степанов Источник: Суспильне Спорт
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