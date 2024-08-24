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  4. Гол на 90+5. Брайтон обыграл Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии
Брайтон
24.08.2024 14:30 – FT 2 : 1
Манчестер Юнайтед
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Англия
24 августа 2024, 16:28 | Обновлено 24 августа 2024, 17:38
805
4

Гол на 90+5. Брайтон обыграл Манчестер Юнайтед

МЮ упустил ничью в матче АПЛ

24 августа 2024, 16:28 | Обновлено 24 августа 2024, 17:38
805
4
Гол на 90+5. Брайтон обыграл Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine

Брайтон в матче 2-го тура чемпионата Англии принимал Манчестер Юнайтед. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, которые забили победный гол на 90+5 минуте.

Во втором тайме при счете 1:1 мог забить Гарначо, но его гол отменили из-за офсайда у новичка МЮ Зиркзе.

Чемпионат Англии. 2-й тур

Брайтон – Манчестер Юнайтед 2:1
Голы: Уэлбек, 32, Педру, 90+5 – Диалло, 60

Брайтон: Стил, Велтман, ван Хекке, Данк, Хинселвуд, Милнер (Балеба, 73), Гилмор, Минтех (Рюттер, 90), Педру, Митома (Атингра, 90), Уэлбек (Энцисо, 79)

МЮ: Онана, Мазрауи, Магуайр (де Лигт, 79), Мартинес, Далот, Мейну, Каземиро, Диалло (Антони, 90), Маунт (Зиркзе, 46), Рэшфорд (Гарначо, 65), Фернандес (Мактоминей, 79)

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Манчестер Юнайтед Брайтон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 4
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Falko
Ротаня в МанЮ! Або Пушика. власне, пофіг, кого )
Нє, тен Гаґ, треба віддати належне, хотів виграти, атаку підсилював. Але он воно як буває )
І як це Брайтон уже другий тур справляється без найвеличнішого (після Моуріньо) тренера сучасності Де Дзербі? Понабирали у штаб якихось німаків. Вони що, у вкусному футболі петрають?
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+2
contr
Мульйони доларів на трансфери всрались ☝️😂😂😂
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+1
Виктор Войцеховский
Эти еще потерпевшие
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+1
serg1508
А той Педро не родич донецькому Педріньо? Бо теж забив на 90+.😄😄
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0
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