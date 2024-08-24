Гол на 90+5. Брайтон обыграл Манчестер Юнайтед
МЮ упустил ничью в матче АПЛ
Брайтон в матче 2-го тура чемпионата Англии принимал Манчестер Юнайтед. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, которые забили победный гол на 90+5 минуте.
Во втором тайме при счете 1:1 мог забить Гарначо, но его гол отменили из-за офсайда у новичка МЮ Зиркзе.
Чемпионат Англии. 2-й тур
Брайтон – Манчестер Юнайтед 2:1
Голы: Уэлбек, 32, Педру, 90+5 – Диалло, 60
Брайтон: Стил, Велтман, ван Хекке, Данк, Хинселвуд, Милнер (Балеба, 73), Гилмор, Минтех (Рюттер, 90), Педру, Митома (Атингра, 90), Уэлбек (Энцисо, 79)
МЮ: Онана, Мазрауи, Магуайр (де Лигт, 79), Мартинес, Далот, Мейну, Каземиро, Диалло (Антони, 90), Маунт (Зиркзе, 46), Рэшфорд (Гарначо, 65), Фернандес (Мактоминей, 79)
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І як це Брайтон уже другий тур справляється без найвеличнішого (після Моуріньо) тренера сучасності Де Дзербі? Понабирали у штаб якихось німаків. Вони що, у вкусному футболі петрають?