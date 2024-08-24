Брайтон – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

24 августа на стадионе Амекс в Брайтоне пройдет матч 2-го тура Английской Премьер-лиги, в котором Брайтон встретится с Манчестер Юнайтед. Поединок начнется в 14:30 по киевскому времени.

Брайтон

Команда Брайтон снова всех интригует нестандартными кадровыми решениями. В свое время тут раскрылся Грэм Поттер. Когда его переманили в Челси, чайки удивили всех приглашением Роберто Де Дзерби, и с ним вышли, впервые в истории, в еврокубки. Вот только по ходу прошлого сезона итальянец явно давал понять, что хочет уйти из проекта, чей уровень, по его мнению, перерос.

Теперь в Англию заманили Хюрцелера (нового Нагельсманна) – тот поднял в Бундеслигу Санкт-Паули. Под нового наставника приобрели Виффера, но отпустили на родину Гросса. Дебютировал Фабиан в официальном матче в 1-мо туре АПЛ, на поле Эвертона. Брайтон добился уверенной победы, 3:0.

Манчестер Юнайтед

Клуб настолько сильно сдал в прошлом сезоне (последнее место в группе Лиги чемпионов, откат на 8-ю позицию в АПЛ), что, казалось, уже ничего не поможет остаться Эрику тен Хагу на посту. Но то ли руководство настолько оценило последнее слово в виде победы над Манчестер Сити в финале Кубка Англии, что одновременно обеспечило и новым трофеем, и правом сыграть в Лиге Европы. То ли просто поняли, что нового тренера топ-уровня будет сложно пригласить этим летом – в любом случае, Эрик остается.

Более того, продолжается то ли нидерландизация, то ли аяксизация МЮ. Только Ленни Йоро из новичков не был связан ранее с Нидерландами, но он и сломался сразу. При этом атаку укрепили Зиркзе, а оборону, уже после поражения в Суперкубке, сразу парой – де Лигт и Мазрауи из Баварии. Играя с Фулхэмом дома, манкунианцы вырвали победу за счет единственного гола молодого нидерландского нападающего Зиркзе, который был забит на 87-й минуте.

Статистика личных встреч

Чайки не проигрывали, в основное время, пять раз кряду, причем на этом отрезке выиграли четырежды. Но в мае наконец-то победили красные дьяволы, оформив на выезде 2:0.

Прогноз

Букмекерская контора GGBET отдает небольшое преимущество хозяевам. Но пока что стоит брать нейтральный вариант с тотал больше 3.0 голов (коэффициент – 1.87).