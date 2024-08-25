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Чемпионат Англии
Брайтон
24.08.2024 14:30 – FT 2 : 1
Манчестер Юнайтед
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Англия
25 августа 2024, 01:20 | Обновлено 25 августа 2024, 01:24
45
0

Брайтон – Манчестер Юнайтед – 2:1. Гол на 90+5 минуте. Видео голов и обзор

«Красные дьяволи» уступили «чайкам»

25 августа 2024, 01:20 | Обновлено 25 августа 2024, 01:24
45
0
Брайтон – Манчестер Юнайтед – 2:1. Гол на 90+5 минуте. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся поединок 2 тура Английской Премьер-лиги, в котором встречались «Брайтон» и «Манчестер Юнайтед». Несколько неожиданно победили хозяева, забив решающий гол на 90+5 минуте. Кроме того, первый гол в составе «Брайтона» забил бывший игрок МЮ Дэни Уэлбек.

Английская Премьер-лига. 2 тур

Брайтон – Манчестер Юнайтед 2:1

Голы: Уэлбек, 32, Педру, 90+5 – Диалло, 60

Брайтон: Стол, Велтман, ван Хекке, Данк, Хинселвуд, Милнер (Балеба, 73), Гилмор, Минтех (Рюттер, 90), Педру, Митома (Аттингра, 90), Уэлбек (Энцисо, 79)

МЮ: Онана, Мазрауи, Магуайр (де Лигт, 79), Мартинес, Далот, Мейну, Каземиро, Диалло (Антони, 90), Маунт (Зиркзе, 46), Решфорд (Гарначо, 65), Фернандеш (Мактоминей, 79)

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Жуан Педро (Брайтон).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Амад Диалло (Манчестер Юнайтед).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Дэниэл Уэлбек (Брайтон).
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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