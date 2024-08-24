Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пушич прокомментировал провальный матч Шахтера против Александрии
Украина. Премьер лига
24 августа 2024, 15:18 | Обновлено 24 августа 2024, 15:20
3554
10

Пушич прокомментировал провальный матч Шахтера против Александрии

Команда пропустила 4 гола

24 августа 2024, 15:18 | Обновлено 24 августа 2024, 15:20
3554
10
Пушич прокомментировал провальный матч Шахтера против Александрии
ФК Шахтер. Марино Пушич

Александрия в ярком матче чемпионата Украины обыграла Шахтер со счетом 4:3, отыгравшись после двух голов соперника. Игру прокомментировал тренер гостей Марино Пушич.

«Могу многое сказать об этой игре... Но смысла в этом нет. Тяжело поверить, что мы проиграли этот матч. Подарили победу сопернику, и мы очень разочарованы, разочарована вся команда. Проиграть матч таким образом – это недопустимо. Ужасная игра».

«Один момент все изменил – и это первый мяч Александрии. Мы играли прекрасно, я был доволен всем, что было на поле до первого гола противника. Потом мы пропустили еще раз, это был невероятный по исполнению мяч. Мы сами виноваты в своих проблемах».

«После 2:2 давали противнику создавать еще моменты. У меня нет вопросов к самоотдаче игроков, однако было слишком много ошибок. Такое повторяться не должно», – сказал Пушич.

По теме:
Ротань оценил победу над Шахтером и хет-трик Филиппова
Вингер Шахтера вскоре вернется в Черноморец
ВИДЕО. Шикарный гол престижа. Педриньо забил третий гол Александрии
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Александрия Украинская Премьер-лига Александрия - Шахтер Марино Пушич
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Названа сумма, которую Шахтер заплатит Шальке за аренду стадиона под ЛЧ
Футбол | 23 августа 2024, 18:14 19
Названа сумма, которую Шахтер заплатит Шальке за аренду стадиона под ЛЧ
Названа сумма, которую Шахтер заплатит Шальке за аренду стадиона под ЛЧ

Из-за российско-украинской войны «горняки» вновь не смогут проводить международные матчи на родине

«Никогда не забудем». Ахметов поздравил украинцев с Днем Независимости
Футбол | 24 августа 2024, 10:28 29
«Никогда не забудем». Ахметов поздравил украинцев с Днем Независимости
«Никогда не забудем». Ахметов поздравил украинцев с Днем Независимости

Президент «Шахтера» благодарен всем, кто приближает победу Украины

Челси определил главную цель до закрытия трансферного окна
Футбол | 24.08.2024, 15:10
Челси определил главную цель до закрытия трансферного окна
Челси определил главную цель до закрытия трансферного окна
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард сборной Украины вернулся в Зарю
Футбол | 23.08.2024, 17:06
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард сборной Украины вернулся в Зарю
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард сборной Украины вернулся в Зарю
Он получил вызов. Экс-кипер Украины U-21 сменил футбольное гражданство
Футбол | 23.08.2024, 19:17
Он получил вызов. Экс-кипер Украины U-21 сменил футбольное гражданство
Он получил вызов. Экс-кипер Украины U-21 сменил футбольное гражданство
Комментарии 10
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ALKOSruLKA
Десь заливається сміхом один Йовічевіч...
Ответить
+2
Illusion Magical
Крестик Филиппова всё решил.
Ответить
+1
Viktor Shuper
ми грали чудово, зробили аж 1 удар в ствір воріт в 2 таймі 
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Fitness.sports
Amazing Pushich! 
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
aleks8-48
Як у путіна- якщо не спромоглись перемогти,то будемо вважати,що це жест доброї волі.
Ответить
-1
Skillz
Маріна "Pussy in Bio" Пусіч
Ответить
-1
Виктор Войцеховский
Это соперник вам подарил пристойный счет. Должно было быть 2-4 минимум. Помолчим.
Ответить
-2
Тим Сергей
Пиши исчо .... так вы писатель? 
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-форвард Шахтера, которому жена изменила с пастором, нашел клуб в Турции
Экс-форвард Шахтера, которому жена изменила с пастором, нашел клуб в Турции
23.08.2024, 18:33 7
Футбол
ФОТО. Мудрик нашел новую симпатию. На нее подписана жена Роналду
ФОТО. Мудрик нашел новую симпатию. На нее подписана жена Роналду
22.08.2024, 20:45 15
Футбол
Федорчук назвал игрока Динамо, который разочаровал в матче с Зальцбургом
Федорчук назвал игрока Динамо, который разочаровал в матче с Зальцбургом
23.08.2024, 07:07 2
Футбол
За 82 минуты. Свитолина завершила борьбу на турнире в Монтеррее
За 82 минуты. Свитолина завершила борьбу на турнире в Монтеррее
23.08.2024, 09:07 24
Теннис
Челси дебютировал в Лиге конференций с победы. Мудрик сыграл весь матч
Челси дебютировал в Лиге конференций с победы. Мудрик сыграл весь матч
22.08.2024, 23:59
Футбол
Украинки установили национальный рекорд на US Open
Украинки установили национальный рекорд на US Open
22.08.2024, 19:51 2
Теннис
ВИДЕО. Зеленский встретился с Усиком и Харлан. Вручил престижные награды
ВИДЕО. Зеленский встретился с Усиком и Харлан. Вручил престижные награды
22.08.2024, 20:50
Бокс
«Если бы не это, он бы победил» Мур назвал ключевой момент боя Усик - Фьюри
«Если бы не это, он бы победил» Мур назвал ключевой момент боя Усик - Фьюри
22.08.2024, 17:05 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем