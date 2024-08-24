Пушич прокомментировал провальный матч Шахтера против Александрии
Команда пропустила 4 гола
Александрия в ярком матче чемпионата Украины обыграла Шахтер со счетом 4:3, отыгравшись после двух голов соперника. Игру прокомментировал тренер гостей Марино Пушич.
«Могу многое сказать об этой игре... Но смысла в этом нет. Тяжело поверить, что мы проиграли этот матч. Подарили победу сопернику, и мы очень разочарованы, разочарована вся команда. Проиграть матч таким образом – это недопустимо. Ужасная игра».
«Один момент все изменил – и это первый мяч Александрии. Мы играли прекрасно, я был доволен всем, что было на поле до первого гола противника. Потом мы пропустили еще раз, это был невероятный по исполнению мяч. Мы сами виноваты в своих проблемах».
«После 2:2 давали противнику создавать еще моменты. У меня нет вопросов к самоотдаче игроков, однако было слишком много ошибок. Такое повторяться не должно», – сказал Пушич.
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