Стало известно, сколько времени пропустит Вакула из-за травмы

Стало известно, насколько серьезна травма колена у вингера луганской «Зари» Владислава Вакулы.

Предварительно были данные, что это очень серьезная травма. Когда было сделано МРТ, стало известно о повреждении связок.

По прогнозам врачей, на восстановление футболисту понадобится приблизительно 10–20 дней.

Скорее всего, Вакула будет играть в футбол уже в сентябре, информирует ТаТоТаке.

Вакула получил травму на 16 минуте матча 1/16 финала Кубка Украины против «Олимпии» Савинцы (4:1).