Украина. Премьер лига24 августа 2024, 20:59 | Обновлено 24 августа 2024, 21:12
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Стало известно, сколько времени пропустит Вакула из-за травмы
Игрок будет вне футбола от 10 до 20 дней и вернется на поле в сентябре
24 августа 2024, 20:59 | Обновлено 24 августа 2024, 21:12
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Стало известно, насколько серьезна травма колена у вингера луганской «Зари» Владислава Вакулы.
Предварительно были данные, что это очень серьезная травма. Когда было сделано МРТ, стало известно о повреждении связок.
По прогнозам врачей, на восстановление футболисту понадобится приблизительно 10–20 дней.
Скорее всего, Вакула будет играть в футбол уже в сентябре, информирует ТаТоТаке.
Вакула получил травму на 16 минуте матча 1/16 финала Кубка Украины против «Олимпии» Савинцы (4:1).
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