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Украина. Премьер лига
24 августа 2024, 20:59 | Обновлено 24 августа 2024, 21:12
499
0

Стало известно, сколько времени пропустит Вакула из-за травмы

Игрок будет вне футбола от 10 до 20 дней и вернется на поле в сентябре

24 августа 2024, 20:59 | Обновлено 24 августа 2024, 21:12
499
0
Стало известно, сколько времени пропустит Вакула из-за травмы
Instagram. Владислав Вакула

Стало известно, насколько серьезна травма колена у вингера луганской «Зари» Владислава Вакулы.

Предварительно были данные, что это очень серьезная травма. Когда было сделано МРТ, стало известно о повреждении связок.

По прогнозам врачей, на восстановление футболисту понадобится приблизительно 10–20 дней.

Скорее всего, Вакула будет играть в футбол уже в сентябре, информирует ТаТоТаке.

Вакула получил травму на 16 минуте матча 1/16 финала Кубка Украины против «Олимпии» Савинцы (4:1).

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Владислав Вакула травма Кубок Украины по футболу Заря Луганск травма колена ТаТоТаке
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
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