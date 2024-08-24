Не худший в команде. Известна оценка Миколенко за матч Эвертона

Эвертон в матче 2-го тура чемпионата Англии проиграл Тоттенхэму со счетом 0:4. Защитник Виталий Миколенко отыграл весь матч и получил средние оценки.

WhoScored поставил украинцу 6.2 балла. Два игрока обороны Эвертона получили худшие оценки, а самый низкий балл получил вратарь Джордан Пикфорд.

Ресурс SofaScore поставил Миколенко 6.5 баллов.

Ливерпульская команда провалила старт сезона, проиграв два матча с общим счетом 0:7.