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  4. Европейский гранд. Известно, в какой клуб хочет перейти Неймар в 2025 году
Испания
20 августа 2024, 12:05 | Обновлено 20 августа 2024, 12:52
2039
2

Европейский гранд. Известно, в какой клуб хочет перейти Неймар в 2025 году

Бразилец мечтает вернуться в «Барселону»

20 августа 2024, 12:05 | Обновлено 20 августа 2024, 12:52
2039
2
Европейский гранд. Известно, в какой клуб хочет перейти Неймар в 2025 году
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Звездный бразильский вингер клуба «Аль-Хиляль» Неймар изъявил желание покинуть саудовскую команду. У бразильца завершается контракт после сезона 2024/25 и Неймар не желает его продлевать.

По информации Fichajes, Неймар хочет вернуться в Европу, мечта бразильца – снова играть за каталонскую «Барселону». Каталонский клуб открыт к возвращению бразильского вингера.

Неймар играл за «Барселону» с 2013 по 2017 год. За это время бразилец выиграл 10 титулов, включая две Ла Лиги и одну Лигу чемпионов 2014/15.

Ранее саудовский «Аль-Хиляль» объявил о возвращении в строй 32-летнего форварда Неймара.

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Аль-Хиляль Неймар трансферы Ла Лиги трансферы Барселона
Дмитро Олійник Источник: Fichajes.net
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Комментарии 2
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Serhii P.
Яка "Барселона", дядя?   Ти вже "Аль-Хіляль" розводиш як пачку Yupi останній рік: шпілиш покер і тьолок на хаті в Ріо, а зарплата 150 лямів євро в рік капає. "Барселона" зараз бідна як церковна миша і точно не готова підстаркуватому неробі платити космічну зарплату.
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-1
Ukraine99
Испанец.. окэй , Гуглл??!!!!
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-1
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