Европейский гранд. Известно, в какой клуб хочет перейти Неймар в 2025 году

Звездный бразильский вингер клуба «Аль-Хиляль» Неймар изъявил желание покинуть саудовскую команду. У бразильца завершается контракт после сезона 2024/25 и Неймар не желает его продлевать.

По информации Fichajes, Неймар хочет вернуться в Европу, мечта бразильца – снова играть за каталонскую «Барселону». Каталонский клуб открыт к возвращению бразильского вингера.

Неймар играл за «Барселону» с 2013 по 2017 год. За это время бразилец выиграл 10 титулов, включая две Ла Лиги и одну Лигу чемпионов 2014/15.

Ранее саудовский «Аль-Хиляль» объявил о возвращении в строй 32-летнего форварда Неймара.