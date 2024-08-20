Европейский гранд. Известно, в какой клуб хочет перейти Неймар в 2025 году
Бразилец мечтает вернуться в «Барселону»
Звездный бразильский вингер клуба «Аль-Хиляль» Неймар изъявил желание покинуть саудовскую команду. У бразильца завершается контракт после сезона 2024/25 и Неймар не желает его продлевать.
По информации Fichajes, Неймар хочет вернуться в Европу, мечта бразильца – снова играть за каталонскую «Барселону». Каталонский клуб открыт к возвращению бразильского вингера.
Неймар играл за «Барселону» с 2013 по 2017 год. За это время бразилец выиграл 10 титулов, включая две Ла Лиги и одну Лигу чемпионов 2014/15.
Ранее саудовский «Аль-Хиляль» объявил о возвращении в строй 32-летнего форварда Неймара.
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