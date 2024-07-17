Он возвращается. Аль-Хиляль анонсировал возвращение в команду Неймара
Бразилец пропустил прошлый сезон из-за травмы крестообразных связок
Саудовский «Аль-Хиляль» объявил о возвращении в строй 32-летнего форварда Неймара.
В октябре 2023 года бразилец получил разрыв крестообразных связок в матче отборочного цикла на ЧМ-2026 против Уругвая.
«Неймар вернулся», — сообщил «Аль-Хиляль» на своем аккаунте в Х. На видео моно услышать слова нападающего: «Привет всем! Я снова на базе. До встречи в новом сезоне».
Неймар стал игроком «Аль-Хиляля» летом 2023 года. За это время он успел сыграть в пяти матчах за клуб, забив один гол и отдав три результативные передачи.
🎥 @neymarjr is back ⚽️💙#AlHilal pic.twitter.com/OypmcAmoLg— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) July 16, 2024
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