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  4. Он возвращается. Аль-Хиляль анонсировал возвращение в команду Неймара
Саудовская Аравия
17 июля 2024, 13:08 |
589
0

Он возвращается. Аль-Хиляль анонсировал возвращение в команду Неймара

Бразилец пропустил прошлый сезон из-за травмы крестообразных связок

17 июля 2024, 13:08 |
589
0
Он возвращается. Аль-Хиляль анонсировал возвращение в команду Неймара
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Саудовский «Аль-Хиляль» объявил о возвращении в строй 32-летнего форварда Неймара.

В октябре 2023 года бразилец получил разрыв крестообразных связок в матче отборочного цикла на ЧМ-2026 против Уругвая.

«Неймар вернулся», — сообщил «Аль-Хиляль» на своем аккаунте в Х. На видео моно услышать слова нападающего: «Привет всем! Я снова на базе. До встречи в новом сезоне».

Неймар стал игроком «Аль-Хиляля» летом 2023 года. За это время он успел сыграть в пяти матчах за клуб, забив один гол и отдав три результативные передачи.

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Неймар Аль-Хиляль чемпионат Саудовской Аравии по футболу травма
Алексей Тиньков Источник: X (Twitter)
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