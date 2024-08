КАРРАГЕР: «Челси просто должен прекратить покупать игроков»

Звездный экс-защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер высказал свое мнение по поводу трансферов лондонского «Челси»:

«Челси просто должен прекратить покупать игроков, а игроки должны прекратить подписывать контракты с Челси».

Летом 2024 года аристократы подписали 9 игроков, общие расходы на трансферы «Челси» в летнее трансферное окно составляют 189 миллионов евро. После покупки лондонского клуба американцем Тоддом Боэли синие потратили на подписание новых игроков 1 миллиард 283 миллиона евро.

Веб-портал Transfermarkt оценивает общую стоимость игроков «Челси» в 1 миллиард 110 миллионов евро.

В сезоне 2023/24 АПЛ аристократы финишировали на 6-й позиции, чем гарантировали себе место в Лиге конференций в сезоне 2024/25.

"Chelsea have just got to stop buying players, and players have got to stop signing for Chelsea." @Carra23 on Chelsea's transfers over the summer 😨✍ pic.twitter.com/tbXjr4EJ90