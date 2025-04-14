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14 апреля 2025, 03:50 |
185
0

ФОТО. После развода с Комаровым. Чем живет Александра Кучеренко?

Александра Кучеренко занимается моделлингом

14 апреля 2025, 03:50 |
185
0
ФОТО. После развода с Комаровым. Чем живет Александра Кучеренко?
Instagram. Александра Кучеренко

Александра Кучеренко снова привлекла внимание — на этот раз стильным образом во время работы в Турции.

Журналистка и модель поделилась кадрами из Стамбула, где сотрудничает с Model Agent Group.

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В кроп-топе, джинсах и короткой куртке она эффектно смотрелась на фоне городских пейзажей.

Напомним, что Александра развелась с телеведущим Дмитрием Комаровым.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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