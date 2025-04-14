ФОТО. После развода с Комаровым. Чем живет Александра Кучеренко?

Александра Кучеренко снова привлекла внимание — на этот раз стильным образом во время работы в Турции.

Журналистка и модель поделилась кадрами из Стамбула, где сотрудничает с Model Agent Group.

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В кроп-топе, джинсах и короткой куртке она эффектно смотрелась на фоне городских пейзажей.

Напомним, что Александра развелась с телеведущим Дмитрием Комаровым.