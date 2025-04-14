Другие новости14 апреля 2025, 03:50 |
185
0
ФОТО. После развода с Комаровым. Чем живет Александра Кучеренко?
Александра Кучеренко занимается моделлингом
14 апреля 2025, 03:50 |
185
0
Александра Кучеренко снова привлекла внимание — на этот раз стильным образом во время работы в Турции.
Журналистка и модель поделилась кадрами из Стамбула, где сотрудничает с Model Agent Group.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
В кроп-топе, джинсах и короткой куртке она эффектно смотрелась на фоне городских пейзажей.
Напомним, что Александра развелась с телеведущим Дмитрием Комаровым.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 апреля 2025, 01:19 0
Горожане проявляют интерес к Тайлеру Диблингу
Бокс | 13 апреля 2025, 09:17 3
Эвандер вспомнил поражение в спарринге от Руиса
Футбол | 13.04.2025, 10:39
Футбол | 13.04.2025, 08:31
Война | 13.04.2025, 21:52
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
12.04.2025, 17:50 22
12.04.2025, 04:55 9
13.04.2025, 03:32
12.04.2025, 03:20 14
12.04.2025, 15:56 19
12.04.2025, 15:01 1
12.04.2025, 00:22 2
12.04.2025, 06:23 5