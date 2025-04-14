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  4. «Я ему об этом сказал». Спортивный директор Ромы оценил выступления Довбика
Италия
14 апреля 2025, 02:53 | Обновлено 14 апреля 2025, 02:58
253
0

«Я ему об этом сказал». Спортивный директор Ромы оценил выступления Довбика

Флоран Гизольфи считает, что Артем может стать лучшим форвардом Серии А

14 апреля 2025, 02:53 | Обновлено 14 апреля 2025, 02:58
253
0
«Я ему об этом сказал». Спортивный директор Ромы оценил выступления Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Спортивный директор «Ромы» Флоран Гизольфи оценил выступления украинского форварда своей команды Артема Довбика.

Я сказал Довбику, что он реализовал 50% своего потенциала. Когда он будет готов на 90–100%, может стать лучшим нападающим в Серии А на 3–4 года», – цитирует Гизольфи Corriere Giallorosso.

В текущем сезоне Довбик провел 40 матчей в составе римского клуба во всех турнирах, он забил 16 голов и отдал 4 результативных передачи.

Украинец делит 6–8 места в рейтинге лучших бомбардиров чемпионата Италии.

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Артем Довбик Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A Флоран Гизольфи
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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