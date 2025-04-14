Италия14 апреля 2025, 02:53 | Обновлено 14 апреля 2025, 02:58
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«Я ему об этом сказал». Спортивный директор Ромы оценил выступления Довбика
Флоран Гизольфи считает, что Артем может стать лучшим форвардом Серии А
14 апреля 2025, 02:53 | Обновлено 14 апреля 2025, 02:58
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Спортивный директор «Ромы» Флоран Гизольфи оценил выступления украинского форварда своей команды Артема Довбика.
Я сказал Довбику, что он реализовал 50% своего потенциала. Когда он будет готов на 90–100%, может стать лучшим нападающим в Серии А на 3–4 года», – цитирует Гизольфи Corriere Giallorosso.
В текущем сезоне Довбик провел 40 матчей в составе римского клуба во всех турнирах, он забил 16 голов и отдал 4 результативных передачи.
Украинец делит 6–8 места в рейтинге лучших бомбардиров чемпионата Италии.
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