«Один игрок этого не сделает». В Лацио опасаются Довбика перед дерби

Главный тренер «Лацио» Марко Барони ответил на вопрос журналистов, как его команда будет противостоять украинскому форварду «Ромы» Артему Довбику в дерби.

«Один игрок не сможет сдержать Довбика, это должна быть вся команда. Мы имеем идентичность, и мы, безусловно, не являемся консервативной командой.

Мы – команда, которая должна отдавать все, и это всегда нужно делать. Команда никогда не должна терять уверенность в себе», – цитирует Барони IlRomanista.

Матч 32-го тура итальянской Серии А между «Лацио» и «Ромой» состоится в воскресенье, 13 апреля.

Сообщалось, что в Италии уверены, что Довбик решит судьбу противостояния в дерби.