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  4. «Один игрок этого не сделает». В Лацио опасаются Довбика перед дерби
Италия
13 апреля 2025, 12:39 |
281
1

«Один игрок этого не сделает». В Лацио опасаются Довбика перед дерби

Марко Барони рассказал, как можно остановить украинца

13 апреля 2025, 12:39 |
281
1
«Один игрок этого не сделает». В Лацио опасаются Довбика перед дерби
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Главный тренер «Лацио» Марко Барони ответил на вопрос журналистов, как его команда будет противостоять украинскому форварду «Ромы» Артему Довбику в дерби.

«Один игрок не сможет сдержать Довбика, это должна быть вся команда. Мы имеем идентичность, и мы, безусловно, не являемся консервативной командой.

Мы – команда, которая должна отдавать все, и это всегда нужно делать. Команда никогда не должна терять уверенность в себе», – цитирует Барони IlRomanista.

Матч 32-го тура итальянской Серии А между «Лацио» и «Ромой» состоится в воскресенье, 13 апреля.

Сообщалось, что в Италии уверены, что Довбик решит судьбу противостояния в дерби.

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Марко Барони Артем Довбик Рома Рим Лацио чемпионат Италии по футболу Серия A Лацио - Рома
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Олександр
В жироні повинні пам'ятник встановити Довбику .Все життя боротьба за виліт а тут людина с 24 забитими м'ячами вивела до Лігі чемпіонів.В перший і останній раз 
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