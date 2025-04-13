«Один игрок этого не сделает». В Лацио опасаются Довбика перед дерби
Марко Барони рассказал, как можно остановить украинца
Главный тренер «Лацио» Марко Барони ответил на вопрос журналистов, как его команда будет противостоять украинскому форварду «Ромы» Артему Довбику в дерби.
«Один игрок не сможет сдержать Довбика, это должна быть вся команда. Мы имеем идентичность, и мы, безусловно, не являемся консервативной командой.
Мы – команда, которая должна отдавать все, и это всегда нужно делать. Команда никогда не должна терять уверенность в себе», – цитирует Барони IlRomanista.
Матч 32-го тура итальянской Серии А между «Лацио» и «Ромой» состоится в воскресенье, 13 апреля.
Сообщалось, что в Италии уверены, что Довбик решит судьбу противостояния в дерби.
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