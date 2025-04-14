Ман Сити нацелился на игрока за €120 млн. Но вы о нем вряд ли слышали

Английский клуб «Манчестер Сити» готовит большую перестройку состава на лето 2025 года.

По информации СМИ, одной из целей «горожан» является усиление нападения. В список трансферных целей «Ман Сити» входит 19-летний вингер «Саутгемптона» Тайлер Диблинг. Однако «святые» установили фантастический ценник на игрока – 120 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Диблинг провел на клубном уровне провел 31 матч, забил 4 гола и сделал три ассиста.

Ранее сообщалось, что румынский защитник «Райо Вальекано» Андрей Рациу привлекает внимание «Манчестер Сити».