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  4. Ман Сити нацелился на игрока за €120 млн. Но вы о нем вряд ли слышали
Англия
14 апреля 2025, 01:19 |
38
0

Ман Сити нацелился на игрока за €120 млн. Но вы о нем вряд ли слышали

Горожане проявляют интерес к Тайлеру Диблингу

14 апреля 2025, 01:19 |
38
0
Ман Сити нацелился на игрока за €120 млн. Но вы о нем вряд ли слышали
Getty Images/Global Images Ukraine. Тайлер Диблинг

Английский клуб «Манчестер Сити» готовит большую перестройку состава на лето 2025 года.

По информации СМИ, одной из целей «горожан» является усиление нападения. В список трансферных целей «Ман Сити» входит 19-летний вингер «Саутгемптона» Тайлер Диблинг. Однако «святые» установили фантастический ценник на игрока – 120 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Диблинг провел на клубном уровне провел 31 матч, забил 4 гола и сделал три ассиста.

Ранее сообщалось, что румынский защитник «Райо Вальекано» Андрей Рациу привлекает внимание «Манчестер Сити».

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Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
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