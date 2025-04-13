ФОТО. Дочь Максима Шацких похвасталась фигурой. Шапаренко – повезло
Кристина Шацких впечатляет своей красотой
Кристина Шацких, дочь легенды «Динамо» Максима Шацких и девушка Николая Шапаренко, активно работает над своей физической формой.
Недавно Кристина поделилась стильными фото после тренировки в спортзале, на которых она позирует в костюме, подчеркивающем её фигуру.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Её и Шапаренко всё чаще замечают вместе на трибунах во время матчей.
Пара очень много времени проводит вместе, и старается по максимуму использовать свой каждый совместный выходной.
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