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  4. ФОТО. Дочь Максима Шацких похвасталась фигурой. Шапаренко – повезло
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13 апреля 2025, 04:10 |
796
0

ФОТО. Дочь Максима Шацких похвасталась фигурой. Шапаренко – повезло

Кристина Шацких впечатляет своей красотой

13 апреля 2025, 04:10 |
796
0
ФОТО. Дочь Максима Шацких похвасталась фигурой. Шапаренко – повезло
Instagram. Кристина Шацких

Кристина Шацких, дочь легенды «Динамо» Максима Шацких и девушка Николая Шапаренко, активно работает над своей физической формой.

Недавно Кристина поделилась стильными фото после тренировки в спортзале, на которых она позирует в костюме, подчеркивающем её фигуру.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Её и Шапаренко всё чаще замечают вместе на трибунах во время матчей.

Пара очень много времени проводит вместе, и старается по максимуму использовать свой каждый совместный выходной.

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фото lifestyle девушки Максим Шацких Николай Шапаренко Динамо Киев
Максим Лапченко Источник: Instagram
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