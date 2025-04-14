Испания14 апреля 2025, 02:41 | Обновлено 14 апреля 2025, 02:48
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«У него были проблемы». Мичел объяснил, почему убрал с поля Цыганкова
У украинского вингера снова возникли проблемы со здоровьем
14 апреля 2025, 02:41 | Обновлено 14 апреля 2025, 02:48
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Главный тренер Жироны Мичел прокомментировал замену украинского вингера своей команды Виктора Цыганкова в матче 31-го тура Ла Лиги с Осасуной.
«У него были проблемы с желудком, и я заметил, что он стал выпадать из игры, поэтому я внес изменения», – цитирует 49-летнего специалиста El Desmarque.
Осасуна победила Жирону со счетом 2:1. Цыганков начал матч в основе своей команды.
Украинец результативными действиями не отличился. Виктор был заменен на 51-й минуте.
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