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  4. «У него были проблемы». Мичел объяснил, почему убрал с поля Цыганкова
Испания
14 апреля 2025, 02:41 | Обновлено 14 апреля 2025, 02:48
21
0

«У него были проблемы». Мичел объяснил, почему убрал с поля Цыганкова

У украинского вингера снова возникли проблемы со здоровьем

14 апреля 2025, 02:41 | Обновлено 14 апреля 2025, 02:48
21
0
«У него были проблемы». Мичел объяснил, почему убрал с поля Цыганкова
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Главный тренер Жироны Мичел прокомментировал замену украинского вингера своей команды Виктора Цыганкова в матче 31-го тура Ла Лиги с Осасуной.

«У него были проблемы с желудком, и я заметил, что он стал выпадать из игры, поэтому я внес изменения», – цитирует 49-летнего специалиста El Desmarque.

Осасуна победила Жирону со счетом 2:1. Цыганков начал матч в основе своей команды.

Украинец результативными действиями не отличился. Виктор был заменен на 51-й минуте.

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Виктор Цыганков Мичел (Мигель Анхель Санчес) Жирона Осасуна Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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