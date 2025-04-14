«У него были проблемы». Мичел объяснил, почему убрал с поля Цыганкова

Главный тренер Жироны Мичел прокомментировал замену украинского вингера своей команды Виктора Цыганкова в матче 31-го тура Ла Лиги с Осасуной.

«У него были проблемы с желудком, и я заметил, что он стал выпадать из игры, поэтому я внес изменения», – цитирует 49-летнего специалиста El Desmarque.

Осасуна победила Жирону со счетом 2:1. Цыганков начал матч в основе своей команды.

Украинец результативными действиями не отличился. Виктор был заменен на 51-й минуте.