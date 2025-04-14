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14 апреля 2025, 01:35 |
142
0

ВИДЕО. Джорджина танцует с другим: Роналду нужно начинать нервничать

Джорджина Родригес покоряет новый творческий мир

14 апреля 2025, 01:35 |
142
0
ВИДЕО. Джорджина танцует с другим: Роналду нужно начинать нервничать
Instagram. Джорджина Родригес

Испанская модель и инфлюенсер Джорджина Родригес нашла новый источник вдохновения — бальные танцы.

В ролике с тренировки, который стремительно набрал сотни тысяч просмотров, она поражает грацией и страстью.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Пока Криштиану Роналду блистает на футбольном поле, Джорджина вместе с тренером исполняет зажигательный танец.

Станет ли это новым этапом в её жизни — пока неясно, но поклонники уже осыпали её комплиментами.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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