Другие новости14 апреля 2025, 01:35 |
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ВИДЕО. Джорджина танцует с другим: Роналду нужно начинать нервничать
Джорджина Родригес покоряет новый творческий мир
14 апреля 2025, 01:35 |
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Испанская модель и инфлюенсер Джорджина Родригес нашла новый источник вдохновения — бальные танцы.
В ролике с тренировки, который стремительно набрал сотни тысяч просмотров, она поражает грацией и страстью.
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Пока Криштиану Роналду блистает на футбольном поле, Джорджина вместе с тренером исполняет зажигательный танец.
Станет ли это новым этапом в её жизни — пока неясно, но поклонники уже осыпали её комплиментами.
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