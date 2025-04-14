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Испания
14 апреля 2025, 04:08 |
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0

Барселона определилась с нападающим, которого купит летом

Каталонский клуб купит Мойзе Кина

14 апреля 2025, 04:08 |
75
0
Барселона определилась с нападающим, которого купит летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Мойзе Кин

Каталонская «Барселона» определилась с нападающим, которого купит в следующее трансферное окно.

По информации испанского издания Fichajes, каталонский клуб нацелился на подписание итальянского нападающего «Фиорентины» Мойзе Кина. Каталонский клуб в восторге от универсальности игрока и от того, как он смог перезапустить свою карьеру после неудач в «Ювентусе».

Кроме того, в контракте Кина есть клаусула, которая составляет 52 миллиона евро, что является допустимым для «сине-гранатовых».

В этом сезоне на счету Кина 37 матчей, он забил 22 гола. Ранее Мойзе вписал свое имя в историю «Фиорентины».

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Мойзе Кин трансферы Ла Лиги трансферы Серии A трансферы Барселона Фиорентина
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
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