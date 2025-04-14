Барселона определилась с нападающим, которого купит летом

Каталонская «Барселона» определилась с нападающим, которого купит в следующее трансферное окно.

По информации испанского издания Fichajes, каталонский клуб нацелился на подписание итальянского нападающего «Фиорентины» Мойзе Кина. Каталонский клуб в восторге от универсальности игрока и от того, как он смог перезапустить свою карьеру после неудач в «Ювентусе».

Кроме того, в контракте Кина есть клаусула, которая составляет 52 миллиона евро, что является допустимым для «сине-гранатовых».

В этом сезоне на счету Кина 37 матчей, он забил 22 гола. Ранее Мойзе вписал свое имя в историю «Фиорентины».