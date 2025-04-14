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  4. АНЧЕЛОТТИ: «Он извинился, осознает то, что сделал»
Испания
14 апреля 2025, 03:12 |
236
0

АНЧЕЛОТТИ: «Он извинился, осознает то, что сделал»

Давиде – об удалении Мбаппе

14 апреля 2025, 03:12 |
236
0
АНЧЕЛОТТИ: «Он извинился, осознает то, что сделал»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиана Мбаппе

13 апреля прошел матч 31-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Алавес и Реал Мадрид.

Поединок состоялся на стадионе Мендисорротца. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу сливочных.

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На 38-й минуте Килиан Мбаппе получил прямую красную карточку. На этот поступок отреагировал помощник главного тренера «Реала» Давиде Анчелотти, который заменил своего отца Карло на тренерской скамье «сливочных» в этом матче.

«Килиан Мбаппе? Чистая красная карточка. Он извинился, он не жестокий парень. Он понимает, что сделал. Мбаппе отреагировал нормально, осознал то, что сделал», – сказал Анчелотти.

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чемпионат Испании по футболу удаление (красная карточка) Реал Мадрид Алавес Ла Лига Килиан Мбаппе Алавес - Реал
Дмитрий Олейник Источник: Marca
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