Украина. Премьер лига13 апреля 2025, 16:13 | Обновлено 13 апреля 2025, 16:19
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ВИДЕО. Сидоров забил в первом матче за Колос. Ковалевцы повели в счете
«Левый Берег» в первом тайме вынужден защищаться
13 апреля 2025, 16:13 | Обновлено 13 апреля 2025, 16:19
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13 апреля в матче 24-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025 встречаются «Левый Берег» и «Колос».
Игроки «Колоса» завладели инициативой с первых минут матча.
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На 24-й минуте Алексей Сидоров в своей дебютной игре забил первый гол за «Колос», замкнув передачу от партнера в штрафной площадке гостей.
Футболисты «Левого Берега» за 30 минут не нанесли ни одного удара в створ ворот гостей.
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