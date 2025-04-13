ВИДЕО. Сидоров забил в первом матче за Колос. Ковалевцы повели в счете

13 апреля в матче 24-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025 встречаются «Левый Берег» и «Колос».

Игроки «Колоса» завладели инициативой с первых минут матча.

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На 24-й минуте Алексей Сидоров в своей дебютной игре забил первый гол за «Колос», замкнув передачу от партнера в штрафной площадке гостей.

Футболисты «Левого Берега» за 30 минут не нанесли ни одного удара в створ ворот гостей.