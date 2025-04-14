Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Вратарь Черноморца проявил неожиданный талант. Смотрите
Другие новости
14 апреля 2025, 03:37 |
84
0

ВИДЕО. Вратарь Черноморца проявил неожиданный талант. Смотрите

Чиджоке Аниагбосо имеет талант

14 апреля 2025, 03:37 |
84
0
ВИДЕО. Вратарь Черноморца проявил неожиданный талант. Смотрите
ФК Черноморец. Чиджоке Аниагбосо

Вратарь «Черноморца» Чиджоке Аниагбосо удивил поклонников своим певческим талантом, опубликовав видео с исполнением песни.

Нигерийский футболист выложил в TikTok фрагмент, на котором он поет, продемонстрировав потрясающие вокальные способности, которые поразили его фанатов.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Поклонники активно поддержали Чиджоке в комментариях, восхищаясь его голосом.

Напомним, Аниагбосо присоединился к «Черноморцу» прошлым летом в статусе свободного агента после того, как играл за «Полесье».

По теме:
ФОТО. После развода с Комаровым. Чем живет Александра Кучеренко?
ФОТО. Звезда АПЛ встретился со своими спасетелями. Они спасли его жизнь
ФОТО. Как Забарные проводят свои выходные. Красота по-английски
видео Чиджоке Аниагбосо Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу lifestyle видео-реклама
Максим Лапченко
Максим Лапченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Милевский отреагировал на террористический удар рф по Сумам
Война | 13 апреля 2025, 21:52 9
Милевский отреагировал на террористический удар рф по Сумам
Милевский отреагировал на террористический удар рф по Сумам

Сначала Артем поздравил всех с праздником Вербного воскресенья

Известный итальянский клуб вернулся в Серию A спустя сезон после вылета
Футбол | 14 апреля 2025, 02:14 0
Известный итальянский клуб вернулся в Серию A спустя сезон после вылета
Известный итальянский клуб вернулся в Серию A спустя сезон после вылета

Сассуоло досрочно гарантировал себе место в топ-2 сезона Серии B

Илия ТОПУРИЯ – о войне в Украине: «Даже если Зеленский берет деньги...»
MMA | 13.04.2025, 08:51
Илия ТОПУРИЯ – о войне в Украине: «Даже если Зеленский берет деньги...»
Илия ТОПУРИЯ – о войне в Украине: «Даже если Зеленский берет деньги...»
Соглашение на 80 млн. Итальянский топ-клуб хочет подписать 2 звезд Шахтера
Футбол | 13.04.2025, 13:16
Соглашение на 80 млн. Итальянский топ-клуб хочет подписать 2 звезд Шахтера
Соглашение на 80 млн. Итальянский топ-клуб хочет подписать 2 звезд Шахтера
ОФИЦИАЛЬНО. Реал на следующий матч выйдет уже с другим тренером
Футбол | 13.04.2025, 08:31
ОФИЦИАЛЬНО. Реал на следующий матч выйдет уже с другим тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Реал на следующий матч выйдет уже с другим тренером
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Известна причина задержания Алиева. Составлено 3 протокола
ОФИЦИАЛЬНО. Известна причина задержания Алиева. Составлено 3 протокола
12.04.2025, 18:54 39
Футбол
ФОТО. Михаэль Шумахер присоединился к благотворительной акции
ФОТО. Михаэль Шумахер присоединился к благотворительной акции
13.04.2025, 03:32
Авто/мото
Милевский отреагировал на скандальное задержание Алиева
Милевский отреагировал на скандальное задержание Алиева
12.04.2025, 21:48 18
Футбол
Холифилд назвал боксера, который опозорил его и заставил уйти из бокса
Холифилд назвал боксера, который опозорил его и заставил уйти из бокса
13.04.2025, 09:17 3
Бокс
Суперкомпьютер назвал победителя Лиги чемпионов. Это не Барселона
Суперкомпьютер назвал победителя Лиги чемпионов. Это не Барселона
12.04.2025, 01:00 4
Футбол
Есть путевка! Украина впервые вышла в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг
Есть путевка! Украина впервые вышла в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг
12.04.2025, 20:35 15
Теннис
Майк ТАЙСОН: «Он модель, а не боксер. Его не победить»
Майк ТАЙСОН: «Он модель, а не боксер. Его не победить»
12.04.2025, 08:18 5
Бокс
Определен клуб УПЛ, который первым гарантировал себе еврокубки 
Определен клуб УПЛ, который первым гарантировал себе еврокубки 
12.04.2025, 20:42 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем