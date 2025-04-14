ВИДЕО. Вратарь Черноморца проявил неожиданный талант. Смотрите
Чиджоке Аниагбосо имеет талант
Вратарь «Черноморца» Чиджоке Аниагбосо удивил поклонников своим певческим талантом, опубликовав видео с исполнением песни.
Нигерийский футболист выложил в TikTok фрагмент, на котором он поет, продемонстрировав потрясающие вокальные способности, которые поразили его фанатов.
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Поклонники активно поддержали Чиджоке в комментариях, восхищаясь его голосом.
Напомним, Аниагбосо присоединился к «Черноморцу» прошлым летом в статусе свободного агента после того, как играл за «Полесье».
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