ВИДЕО. Вратарь Черноморца проявил неожиданный талант. Смотрите

Вратарь «Черноморца» Чиджоке Аниагбосо удивил поклонников своим певческим талантом, опубликовав видео с исполнением песни.

Нигерийский футболист выложил в TikTok фрагмент, на котором он поет, продемонстрировав потрясающие вокальные способности, которые поразили его фанатов.

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Поклонники активно поддержали Чиджоке в комментариях, восхищаясь его голосом.

Напомним, Аниагбосо присоединился к «Черноморцу» прошлым летом в статусе свободного агента после того, как играл за «Полесье».