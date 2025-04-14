ФОТО. Как дочь Салаха помогла удержать отца в Ливерпуле

Мохамед Салах рассказал, как его дочь Макка помогла подписать новый контракт с «Ливерпулем».

Новое соглашение продлит его пребывание в команде до лета 2027 года.

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Вся семья была счастлива, но Макка была особенно рада, потому что хотела остаться из-за друзей и школы.

«Ливерпуль стал нашим домом, и мы рады остаться здесь», – поделился Мохамед.