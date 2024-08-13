КАРРАГЕР: «У Ливерпуля есть реальные шансы выиграть Лигу чемпионов»
Легенда «Ливерпуля» – об ожиданиях от команды Арне Слота
Легендарный экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился ожиданиями от выступлений «Красных» в новом сезоне под руководством Арне Слота:
«Мы находимся в таком положении, когда все удивлены и довольны тем, что «Ливерпуль» провел такой хороший сезон в прошлом году после неудачного, но в «Ливерпуле» собраны одни из лучших игроков в Европе.
Мы привели хорошего тренера, и я уверен, что мы приведем одного или двух футболистов, у нас большой состав. Я не согласен с идеей, что у «Ливерпуля» есть год на перерыв, чтобы дать наставнику освоиться.
В моё время мы так и поступали: каждый раз, когда приходил новый специалист – ему давали пятилетний план. По-моему, такого не происходит в других успешных клубах, таких как «Челси», «Манчестер Юнайтед» или «Манчестер Сити».
Конечно, тренер должен получить время на адаптацию, но я хочу, чтобы мы бросали вызов на всех фронтах, мы – «Ливерпуль». У нас есть реальные шансы выиграть Лигу чемпионов, и в этом заключается давление, которое оказывает руководство клуба. Я просто хочу, чтобы мы боролись за все. При Юргене Клоппе мы выигрывали не всё, но мы боролись».
Ранее Каррагер назвал претендентов на чемпионство в АПЛ.
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