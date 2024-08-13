КАРРАГЕР: «У Ливерпуля есть реальные шансы выиграть Лигу чемпионов»

Легендарный экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился ожиданиями от выступлений «Красных» в новом сезоне под руководством Арне Слота:

«Мы находимся в таком положении, когда все удивлены и довольны тем, что «Ливерпуль» провел такой хороший сезон в прошлом году после неудачного, но в «Ливерпуле» собраны одни из лучших игроков в Европе.

Мы привели хорошего тренера, и я уверен, что мы приведем одного или двух футболистов, у нас большой состав. Я не согласен с идеей, что у «Ливерпуля» есть год на перерыв, чтобы дать наставнику освоиться.

В моё время мы так и поступали: каждый раз, когда приходил новый специалист – ему давали пятилетний план. По-моему, такого не происходит в других успешных клубах, таких как «Челси», «Манчестер Юнайтед» или «Манчестер Сити».

Конечно, тренер должен получить время на адаптацию, но я хочу, чтобы мы бросали вызов на всех фронтах, мы – «Ливерпуль». У нас есть реальные шансы выиграть Лигу чемпионов, и в этом заключается давление, которое оказывает руководство клуба. Я просто хочу, чтобы мы боролись за все. При Юргене Клоппе мы выигрывали не всё, но мы боролись».

Ранее Каррагер назвал претендентов на чемпионство в АПЛ.