В понедельник, 14 апреля, состоится матч 2-го тура чемпионской группы Первой лиги Украины между «Металлистом 1925» и «Буковиной». По Киеву матч начнется в 15:00.

Металлист 1925

Новичок лиги проводит довольно неплохой сезон и считается одним из фаворитов на выход в УПЛ. Команда Патрика ван Леувена с 25 очками в активе сейчас занимает 6 место в чемпионате, однако лишь 3 балла отделяют команду от 3-й позиции. Из Кубка Украины коллектив вылетел в 1/16 финала после поражения от Вереса.

Второй круг чемпионата клуб начал с минимального поражения в харьковском дерби против «Металлиста».

Буковина

На данный момент черновецкий клуб занимает последнее место в чемпионской группе и имеет на своем счету 23 зачетных пункта. Однако сейчас расстояние между всеми командами относительно маленькое, и даже 1 победа может вывести коллектив на 4 место. В кубке команда достигла исторического результата и дошла до полуфинала, где уже скоро встретится с киевским «Динамо».

В первом туре группы повышения в классе коллектив минимально одолел «Кудровку».

Личные встречи

В официальных матчах клубы не встречались ни разу в истории, но дважды играли в товарищеских поединках. Обе игры завершились вничью.

Интересные факты

«Металлист 1925» имеет лучшую оборону в лиге – 10 пропущенных голов за 15 поединков. Второй лучший показатель у «Буковины» – 11 мячей за такое же количество матчей.

«Буковина» имеет самую плохую атаку во всей лиге в целом, команда смогла забить всего 12 мячей в 15 матчах. Такое же количество голов у «Кременя», занимающего последнюю позицию в группе выбывания.

«Металлист 1925» одержал 6 побед в 8 последних официальных матчах, уступив лишь «Кудровке» и «Металлисту».

Возможные стартовые составы

Металлист: Варакута – Кравец, Имереков, Салюк, Капинус – Чурко, Мафвента – Борячук, Юрченко, Моура – Мба

Буковина: Каневцев – Морговский, Безуглый, Бусько, Солдат – Колцов – Бодня, Плакса, Тищенко, Кожушко – Андрейчук

Прогноз

Матчи команд не выделяются большим количеством голов, поэтому я думаю, что эта тенденция продолжится и сегодня. Именно поэтому я поставлю на тотал менше 2 с коэффициентом 1.88.

Прогноз Sport.ua Металлист 1925 Буковина Тотал менше 2 1.88 Сделать ставку

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