Металлист 1925 обыграл полуфиналиста Кубка Украины и поднялся в топ-3

Металлист 1925 в матче Первой лиги не без проблем обыграл Буковину со счетом 2:1 благодаря голу с пенальти от Юрченко во втором тайме.

В таблице чемпионской группы лидирует Эпицентр (35 очков), который опережает Агробизнес (29 очков), а Металлист 1925 и Полтава делят третье место с 28 очками.

Буковина, которая будет играть в полуфинале Кубка Украины против Динамо, идет на 8-й позиции с 23 очками.

Первая лига. Чемпионская группа. 2-й тур

Металлист 1925 – Буковина 2:1

Голы: Бусько, 19 (в свои ворота), Юрченко, 76 (с пен) – Безуглый, 71

Турнирная таблица