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Первая лига
Металлист 1925
14.04.2025 15:00 – FT 2 : 1
Буковина
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Украина. Первая лига
14 апреля 2025, 17:14 | Обновлено 14 апреля 2025, 17:27
940
5

Металлист 1925 обыграл полуфиналиста Кубка Украины и поднялся в топ-3

Команда ван Леувена обыграла Буковину

14 апреля 2025, 17:14 | Обновлено 14 апреля 2025, 17:27
940
5
Металлист 1925 обыграл полуфиналиста Кубка Украины и поднялся в топ-3
ФК Металлист 1925

Металлист 1925 в матче Первой лиги не без проблем обыграл Буковину со счетом 2:1 благодаря голу с пенальти от Юрченко во втором тайме.

В таблице чемпионской группы лидирует Эпицентр (35 очков), который опережает Агробизнес (29 очков), а Металлист 1925 и Полтава делят третье место с 28 очками.

Буковина, которая будет играть в полуфинале Кубка Украины против Динамо, идет на 8-й позиции с 23 очками.

Первая лига. Чемпионская группа. 2-й тур

Металлист 1925 – Буковина 2:1
Голы: Бусько, 19 (в свои ворота), Юрченко, 76 (с пен) – Безуглый, 71

Турнирная таблица

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 5
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Gargantua81
игры нет. один гол защитник Буковины в свои забил, а другой это фейковый пенальти, выдуманный арбитром.
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+1
Саша Остафійчук
Цікавить думка експертів що там по пенальті👌
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0
Показать Скрыть 1 ответ
_9Quantum19_
З перемогою всіх, хто по- справжньому вболівав за "Металіст 1925".
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-2
Отаман
Дуже добре 
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-2
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