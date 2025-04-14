Металлист 1925 обыграл полуфиналиста Кубка Украины и поднялся в топ-3
Команда ван Леувена обыграла Буковину
Металлист 1925 в матче Первой лиги не без проблем обыграл Буковину со счетом 2:1 благодаря голу с пенальти от Юрченко во втором тайме.
В таблице чемпионской группы лидирует Эпицентр (35 очков), который опережает Агробизнес (29 очков), а Металлист 1925 и Полтава делят третье место с 28 очками.
Буковина, которая будет играть в полуфинале Кубка Украины против Динамо, идет на 8-й позиции с 23 очками.
Первая лига. Чемпионская группа. 2-й тур
Металлист 1925 – Буковина 2:1
Голы: Бусько, 19 (в свои ворота), Юрченко, 76 (с пен) – Безуглый, 71
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