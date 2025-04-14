Металлист 1925 – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

13 апреля проходит матч весенней части Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию единственного поединка игрового дня.

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Команды поделены на две группы – топ-8 сражаются за выход в УПЛ, остальные ведут борьбу за выживание.

Первая лига. 13 апреля 2025. Стадион Левый Берег

15:00. Металлист 1925 Харьков – Буковина Черновцы

Турнирная таблица (чемпионская группа)

15:00. Металлист 1925 Харьков – Буковина Черновцы

Стартовые составы команд