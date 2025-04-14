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Первая лига
Металлист 1925
14.04.2025 15:00 – 82 2 : 1
Буковина
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
14 апреля 2025, 15:00 | Обновлено 14 апреля 2025, 15:07
754
0

Металлист 1925 – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 апреля видеотрансляцию матча Первой лиги

14 апреля 2025, 15:00 | Обновлено 14 апреля 2025, 15:07
754
0
Металлист 1925 – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Буковина

13 апреля проходит матч весенней части Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию единственного поединка игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды поделены на две группы – топ-8 сражаются за выход в УПЛ, остальные ведут борьбу за выживание.

Первая лига. 13 апреля 2025. Стадион Левый Берег

  • 15:00. Металлист 1925 Харьков – Буковина Черновцы

Турнирная таблица (чемпионская группа)

15:00. Металлист 1925 Харьков – Буковина Черновцы

Стартовые составы команд

События матча

76’
ГОЛ ! С пенальти забил Владлен Юрченко (Металлист 1925).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Никита Безуглый (Буковина).
19’
ГОЛ ! Автогол забил Андрей Бусько (Буковина).
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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Буковина Черновцы Металлист 1925 смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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