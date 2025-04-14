14.04.2025 15:00 – 82’ 2 : 1
Украина. Первая лига14 апреля 2025, 15:00 | Обновлено 14 апреля 2025, 15:07
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Металлист 1925 – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 апреля видеотрансляцию матча Первой лиги
14 апреля 2025, 15:00 | Обновлено 14 апреля 2025, 15:07
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13 апреля проходит матч весенней части Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию единственного поединка игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды поделены на две группы – топ-8 сражаются за выход в УПЛ, остальные ведут борьбу за выживание.
Первая лига. 13 апреля 2025. Стадион Левый Берег
- 15:00. Металлист 1925 Харьков – Буковина Черновцы
Турнирная таблица (чемпионская группа)
15:00. Металлист 1925 Харьков – Буковина Черновцы
Стартовые составы команд
События матча
76’
ГОЛ ! С пенальти забил Владлен Юрченко (Металлист 1925).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Никита Безуглый (Буковина).
19’
ГОЛ ! Автогол забил Андрей Бусько (Буковина).
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