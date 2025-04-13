13.04.2025 15:00 – FT 0 : 0
Украина. Первая лига13 апреля 2025, 21:43 | Обновлено 13 апреля 2025, 22:02
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Турнирная таблица Первой лиги. ЮКСА и Агробизнес разошлись миром
Команды поделены на две группы – топ-8 сражаются за выход в УПЛ
13 апреля 2025, 21:43 | Обновлено 13 апреля 2025, 22:02
167
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13 апреля состоялся очередной матч Первой лиги чемпионата Украины.
Команды поделены на две группы – топ-8 сражаются за выход в УПЛ, остальные ведут борьбу за выживание.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В чемпионской группе матч между командами ЮКСА и Агробизнес завершился вничью (0:0)
Первая лига. 13 апреля 2025
15:00. ЮКСА Тарасовка – Агробизнес Волочиск – 0:0
Турнирная таблица (чемпионская группа)
Турнирная таблица (выбывание)
События матча
76’
Игрок команды ЮКСА получает красную карточку.
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