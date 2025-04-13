Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Турнирная таблица Первой лиги. ЮКСА и Агробизнес разошлись миром
Первая лига
ЮКСА
13.04.2025 15:00 – FT 0 : 0
Агробизнес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
13 апреля 2025, 21:43 | Обновлено 13 апреля 2025, 22:02
167
0

Турнирная таблица Первой лиги. ЮКСА и Агробизнес разошлись миром

Команды поделены на две группы – топ-8 сражаются за выход в УПЛ

13 апреля 2025, 21:43 | Обновлено 13 апреля 2025, 22:02
167
0
Турнирная таблица Первой лиги. ЮКСА и Агробизнес разошлись миром
ПФЛ

13 апреля состоялся очередной матч Первой лиги чемпионата Украины.

Команды поделены на две группы – топ-8 сражаются за выход в УПЛ, остальные ведут борьбу за выживание.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В чемпионской группе матч между командами ЮКСА и Агробизнес завершился вничью (0:0)

Первая лига. 13 апреля 2025

15:00. ЮКСА Тарасовка – Агробизнес Волочиск – 0:0

Турнирная таблица (чемпионская группа)

Турнирная таблица (выбывание)

События матча

76’
Игрок команды ЮКСА получает красную карточку.
По теме:
Трабзонспор – Ризеспор – 2:0. Как Зубков положил дубль. Видео голов и обзор
Полузащитник Эпицентра: «На старте нам помогли характер и удачные замены»
Лацио – Рома. Видео голов и обзор матча (обновляется)
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Агробизнес ЮКСА Тарасовка видео голов и обзор статистические расклады
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Холифилд назвал боксера, который опозорил его и заставил уйти из бокса
Бокс | 13 апреля 2025, 09:17 3
Холифилд назвал боксера, который опозорил его и заставил уйти из бокса
Холифилд назвал боксера, который опозорил его и заставил уйти из бокса

Эвандер вспомнил поражение в спарринге от Руиса

ФОТО. Дочь Максима Шацких похвасталась фигурой. Шапаренко – повезло
Футбол | 13 апреля 2025, 04:10 5
ФОТО. Дочь Максима Шацких похвасталась фигурой. Шапаренко – повезло
ФОТО. Дочь Максима Шацких похвасталась фигурой. Шапаренко – повезло

Кристина Шацких впечатляет своей красотой

Не только Усик и Дюбуа. В супертяжелом весе появится шестой чемпион мира
Бокс | 12.04.2025, 22:25
Не только Усик и Дюбуа. В супертяжелом весе появится шестой чемпион мира
Не только Усик и Дюбуа. В супертяжелом весе появится шестой чемпион мира
Шестая «нейтральная» сеяная. Костюк получила первую соперницу в Штутгарте
Теннис | 13.04.2025, 15:01
Шестая «нейтральная» сеяная. Костюк получила первую соперницу в Штутгарте
Шестая «нейтральная» сеяная. Костюк получила первую соперницу в Штутгарте
Лацио – Рома: рискнул ли Раньери? Довбик – в старте на Дерби делла Капитале
Футбол | 13.04.2025, 20:52
Лацио – Рома: рискнул ли Раньери? Довбик – в старте на Дерби делла Капитале
Лацио – Рома: рискнул ли Раньери? Довбик – в старте на Дерби делла Капитале
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Алиев прокомментировал скандальное видео с задержанием полицией
Алиев прокомментировал скандальное видео с задержанием полицией
12.04.2025, 17:50 23
Футбол
Перес окончательно решил, кто дальше будет тренировать Реал
Перес окончательно решил, кто дальше будет тренировать Реал
12.04.2025, 00:22 2
Футбол
ФОТО. Президент Динамо стал жить с секретаршей. Его можно понять
ФОТО. Президент Динамо стал жить с секретаршей. Его можно понять
12.04.2025, 03:20 14
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Известна причина задержания Алиева. Составлено 3 протокола
ОФИЦИАЛЬНО. Известна причина задержания Алиева. Составлено 3 протокола
12.04.2025, 18:54 40
Футбол
ФОТО. Таким Усика вы еще не видели. Разгневанный и с одним титулом
ФОТО. Таким Усика вы еще не видели. Разгневанный и с одним титулом
11.04.2025, 17:29 4
Бокс
Тренер сборной Узбекистана высказался о решении Раньери касательно Довбика
Тренер сборной Узбекистана высказался о решении Раньери касательно Довбика
12.04.2025, 15:01 1
Футбол
Алонсо решил, что делать с Луниным и Куртуа, когда придет в Реал
Алонсо решил, что делать с Луниным и Куртуа, когда придет в Реал
12.04.2025, 07:46 7
Футбол
Кривбасс – Динамо Киев – 0:2. Удаление Попова, 14-й мяч Ваната. Видео голов
Кривбасс – Динамо Киев – 0:2. Удаление Попова, 14-й мяч Ваната. Видео голов
12.04.2025, 16:55 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем