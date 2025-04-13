Турнирная таблица Первой лиги. ЮКСА и Агробизнес разошлись миром

13 апреля состоялся очередной матч Первой лиги чемпионата Украины.

Команды поделены на две группы – топ-8 сражаются за выход в УПЛ, остальные ведут борьбу за выживание.

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В чемпионской группе матч между командами ЮКСА и Агробизнес завершился вничью (0:0)

Первая лига. 13 апреля 2025

15:00. ЮКСА Тарасовка – Агробизнес Волочиск – 0:0

Турнирная таблица (чемпионская группа)

Турнирная таблица (выбывание)