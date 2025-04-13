ЮКСА – Агробизнес и другие матчи Первой лиги. Смотреть онлайн LIVE

13 апреля проходят матчи очередного тура весенней части Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

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Команды поделены на две группе – топ-8 сражаются за выход в УПЛ, остальные ведут борьбу за выживание.

Первая лига. 13 апреля 2025

11:00. Кремень Кременчуг – Минай

13:00. Феникс-Мариуполь – Подолье Хмельницкий

15:00. ЮКСА Тарасовка – Агробизнес Волочиск

Турнирная таблица (чемпионская группа)

11:00. Кремень Кременчуг – Минай

13:00. Феникс-Мариуполь – Подолье Хмельницкий

15:00. ЮКСА Тарасовка – Агробизнес Волочиск