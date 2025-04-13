13.04.2025 15:00 – 56’ 0 : 0
Украина. Первая лига13 апреля 2025, 14:55 | Обновлено 13 апреля 2025, 15:09
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ЮКСА – Агробизнес и другие матчи Первой лиги. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 13 апреля видеотрансляцию матчей Первой лиги
13 апреля 2025, 14:55 | Обновлено 13 апреля 2025, 15:09
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13 апреля проходят матчи очередного тура весенней части Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды поделены на две группе – топ-8 сражаются за выход в УПЛ, остальные ведут борьбу за выживание.
Первая лига. 13 апреля 2025
- 11:00. Кремень Кременчуг – Минай
- 13:00. Феникс-Мариуполь – Подолье Хмельницкий
- 15:00. ЮКСА Тарасовка – Агробизнес Волочиск
Турнирная таблица (чемпионская группа)
11:00. Кремень Кременчуг – Минай
13:00. Феникс-Мариуполь – Подолье Хмельницкий
15:00. ЮКСА Тарасовка – Агробизнес Волочиск
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