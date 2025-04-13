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Первая лига
ЮКСА
13.04.2025 15:00 – 56 0 : 0
Агробизнес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
13 апреля 2025, 14:55 | Обновлено 13 апреля 2025, 15:09
247
0

ЮКСА – Агробизнес и другие матчи Первой лиги. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 13 апреля видеотрансляцию матчей Первой лиги

13 апреля 2025, 14:55 | Обновлено 13 апреля 2025, 15:09
247
0
ЮКСА – Агробизнес и другие матчи Первой лиги. Смотреть онлайн LIVE
ФК Агробизнес

13 апреля проходят матчи очередного тура весенней части Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды поделены на две группе – топ-8 сражаются за выход в УПЛ, остальные ведут борьбу за выживание.

Первая лига. 13 апреля 2025

  • 11:00. Кремень Кременчуг – Минай
  • 13:00. Феникс-Мариуполь – Подолье Хмельницкий
  • 15:00. ЮКСА Тарасовка – Агробизнес Волочиск

Турнирная таблица (чемпионская группа)

11:00. Кремень Кременчуг – Минай

13:00. Феникс-Мариуполь – Подолье Хмельницкий

15:00. ЮКСА Тарасовка – Агробизнес Волочиск

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Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу смотреть онлайн ЮКСА Тарасовка Агробизнес Кремень Кременчуг Минай Феникс Подмонастырь ФСК Мариуполь Подолье Хмельницкий
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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