В воскресенье, 13 апреля состоится 3 тур группы повышения в классе Первой лиги Украины между «ЮКСА» и «Агробизнесом». По киевскому времени игра начнется в 15.00.

ЮКСА

Новичок чемпионата на данный момент занимает последнее место среди претендентов на повышение в УПЛ. После 15 матчей команда имеет 22 очка на счету, но расстояние от топ-4 составляет всего 4 зачетных пункта. Также коллектив неплохо выступил в Кубке Украины, однако потерпел поражение от «Александрии» в 1/8 финала.

Агробизнес

Сейчас клуб из Волочиска находится на 3-й позиции в чемпионате и имеет в активе 28 очков. Команда нестабильна в этом сезоне: после серии из 9 побед подряд в течение августа-октября 2024 года коллектив не может победить в официальном матче уже 6 поединков. Из кубка «Агробизнес» неожиданно вылетел от «ФК Николаев» в 1/64.

Личные встречи

Команды еще ни разу не встречались в личных поединках.

Интересные факты

Ни одна команда не забила больше голов в этом сезоне Первой лиги, чем «ЮКСА» – 28 голов (такой же показатель у «Эпицентра»). Также ни один клуб не смог пропустить больше – 25 мячей в 15 играх.

В последний раз «Агробизнес» побеждал в официальном матче 9 октября 2024 против «Буковины». После этого клуб потерпел 5 поражений и 1 раз сыграл вничью.

Обе команды начали второй круг с поражений – «Агробизес» проиграл «СК Полтаве», а «ЮКСА» уступила «Эпицентру».

Возможные стартовые составы:

ЮКСА: Чеботарев – Синегуб, Селин, Лукьянчук, Зозуля – Козыренко, Татарков, Казаков, Фого – Дебелко, Сытников

Агробизнес: Подковка – Лен, Белый, Сидоренко, Гавришко – Теплый, Толочко – Семка, Казак, Касимов – Войтиховский

Прогноз

Обе команды демонстрируют довольно открытый и насыщенный футбол. Спрогнозировать победителя сложно, но я уверен, что будет забито несколько голов. Поэтому я поставлю на то, что обе команды забьют с коэффициентом 1.57.

Прогноз Sport.ua ЮКСА Агробизнес Обе забьют 1.57 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИНИМАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ООО "БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021. 1, с изменениями.