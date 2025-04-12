ЮКСА – Агробизнес. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Матч стартует в 15:00 по Киеву
В воскресенье, 13 апреля состоится 3 тур группы повышения в классе Первой лиги Украины между «ЮКСА» и «Агробизнесом». По киевскому времени игра начнется в 15.00.
ЮКСА
Новичок чемпионата на данный момент занимает последнее место среди претендентов на повышение в УПЛ. После 15 матчей команда имеет 22 очка на счету, но расстояние от топ-4 составляет всего 4 зачетных пункта. Также коллектив неплохо выступил в Кубке Украины, однако потерпел поражение от «Александрии» в 1/8 финала.
Агробизнес
Сейчас клуб из Волочиска находится на 3-й позиции в чемпионате и имеет в активе 28 очков. Команда нестабильна в этом сезоне: после серии из 9 побед подряд в течение августа-октября 2024 года коллектив не может победить в официальном матче уже 6 поединков. Из кубка «Агробизнес» неожиданно вылетел от «ФК Николаев» в 1/64.
Личные встречи
Команды еще ни разу не встречались в личных поединках.
Интересные факты
- Ни одна команда не забила больше голов в этом сезоне Первой лиги, чем «ЮКСА» – 28 голов (такой же показатель у «Эпицентра»). Также ни один клуб не смог пропустить больше – 25 мячей в 15 играх.
- В последний раз «Агробизнес» побеждал в официальном матче 9 октября 2024 против «Буковины». После этого клуб потерпел 5 поражений и 1 раз сыграл вничью.
- Обе команды начали второй круг с поражений – «Агробизес» проиграл «СК Полтаве», а «ЮКСА» уступила «Эпицентру».
Возможные стартовые составы:
ЮКСА: Чеботарев – Синегуб, Селин, Лукьянчук, Зозуля – Козыренко, Татарков, Казаков, Фого – Дебелко, Сытников
Агробизнес: Подковка – Лен, Белый, Сидоренко, Гавришко – Теплый, Толочко – Семка, Казак, Касимов – Войтиховский
Прогноз
Обе команды демонстрируют довольно открытый и насыщенный футбол. Спрогнозировать победителя сложно, но я уверен, что будет забито несколько голов. Поэтому я поставлю на то, что обе команды забьют с коэффициентом 1.57.
15:00
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