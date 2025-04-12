Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЮКСА – Агробизнес. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Первая лига
ЮКСА
13.04.2025 15:00 - : -
Агробизнес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
12 апреля 2025, 23:39 |
36
1

ЮКСА – Агробизнес. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины

Матч стартует в 15:00 по Киеву

12 апреля 2025, 23:39 |
36
1
ЮКСА – Агробизнес. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Официальный сайт «Агробизнеса»

В воскресенье, 13 апреля состоится 3 тур группы повышения в классе Первой лиги Украины между «ЮКСА» и «Агробизнесом». По киевскому времени игра начнется в 15.00.

ЮКСА

Новичок чемпионата на данный момент занимает последнее место среди претендентов на повышение в УПЛ. После 15 матчей команда имеет 22 очка на счету, но расстояние от топ-4 составляет всего 4 зачетных пункта. Также коллектив неплохо выступил в Кубке Украины, однако потерпел поражение от «Александрии» в 1/8 финала.

Агробизнес

Сейчас клуб из Волочиска находится на 3-й позиции в чемпионате и имеет в активе 28 очков. Команда нестабильна в этом сезоне: после серии из 9 побед подряд в течение августа-октября 2024 года коллектив не может победить в официальном матче уже 6 поединков. Из кубка «Агробизнес» неожиданно вылетел от «ФК Николаев» в 1/64.

Личные встречи

Команды еще ни разу не встречались в личных поединках.

Интересные факты

  • Ни одна команда не забила больше голов в этом сезоне Первой лиги, чем «ЮКСА» – 28 голов (такой же показатель у «Эпицентра»). Также ни один клуб не смог пропустить больше – 25 мячей в 15 играх.
  • В последний раз «Агробизнес» побеждал в официальном матче 9 октября 2024 против «Буковины». После этого клуб потерпел 5 поражений и 1 раз сыграл вничью.
  • Обе команды начали второй круг с поражений – «Агробизес» проиграл «СК Полтаве», а «ЮКСА» уступила «Эпицентру».

Возможные стартовые составы:

ЮКСА: Чеботарев – Синегуб, Селин, Лукьянчук, Зозуля – Козыренко, Татарков, Казаков, Фого – Дебелко, Сытников

Агробизнес: Подковка – Лен, Белый, Сидоренко, Гавришко – Теплый, Толочко – Семка, Казак, Касимов – Войтиховский

Прогноз

Обе команды демонстрируют довольно открытый и насыщенный футбол. Спрогнозировать победителя сложно, но я уверен, что будет забито несколько голов. Поэтому я поставлю на то, что обе команды забьют с коэффициентом 1.57.

Прогноз Sport.ua
ЮКСА
13 апреля 2025 -
15:00
Агробизнес
Обе забьют 1.57 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИНИМАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ООО "БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021. 1, с изменениями.

По теме:
Лацио – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Алавес – Реал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Верона – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
ЮКСА Тарасовка Агробизнес Первая лига Украины прогнозы
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Президент Динамо стал жить с секретаршей. Его можно понять
Футбол | 12 апреля 2025, 03:20 8
ФОТО. Президент Динамо стал жить с секретаршей. Его можно понять
ФОТО. Президент Динамо стал жить с секретаршей. Его можно понять

Бросил жену и ушел к секретарше...

Суперкомпьютер назвал победителя Лиги чемпионов. Это не Барселона
Футбол | 12 апреля 2025, 01:00 4
Суперкомпьютер назвал победителя Лиги чемпионов. Это не Барселона
Суперкомпьютер назвал победителя Лиги чемпионов. Это не Барселона

Главным фаворитом на триумф теперь считается «Арсенал»

В Реале сделали заявление относительно Лунина. Что ждет украинского кипера?
Футбол | 12.04.2025, 23:07
В Реале сделали заявление относительно Лунина. Что ждет украинского кипера?
В Реале сделали заявление относительно Лунина. Что ждет украинского кипера?
Украина – Швейцария – 0:1. Костюк неожиданно проиграла, ситуация накаляется
Теннис | 12.04.2025, 18:17
Украина – Швейцария – 0:1. Костюк неожиданно проиграла, ситуация накаляется
Украина – Швейцария – 0:1. Костюк неожиданно проиграла, ситуация накаляется
Борнмут определился, что делать с Забарным. Решение огорчит украинца
Футбол | 12.04.2025, 04:55
Борнмут определился, что делать с Забарным. Решение огорчит украинца
Борнмут определился, что делать с Забарным. Решение огорчит украинца
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Victor673256ua
Агробізнес якісь дивні результати показує. Невже команда настільки не хоче в УПЛ
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известному украинскому боксеру предложили бой за титул чемпиона мира
Известному украинскому боксеру предложили бой за титул чемпиона мира
11.04.2025, 21:33 3
Бокс
Марта КОСТЮК: «Я хочу извиниться за то, что победила польскую теннисистку»
Марта КОСТЮК: «Я хочу извиниться за то, что победила польскую теннисистку»
11.04.2025, 19:06 4
Теннис
ФОТО. Таким Усика вы еще не видели. Разгневанный и с одним титулом
ФОТО. Таким Усика вы еще не видели. Разгневанный и с одним титулом
11.04.2025, 17:29 4
Бокс
Рейтинг Золотого мяча 2025 после фиаско Реала в ЛЧ. Кто теперь лидер?
Рейтинг Золотого мяча 2025 после фиаско Реала в ЛЧ. Кто теперь лидер?
11.04.2025, 09:28 10
Футбол
Клопп выдвинул Реалу ультиматум. Есть 3 требования, чтобы возглавить клуб
Клопп выдвинул Реалу ультиматум. Есть 3 требования, чтобы возглавить клуб
11.04.2025, 13:09 7
Футбол
Легендарный тренер: «Этот парень победит Усика и Мухаммеда Али»
Легендарный тренер: «Этот парень победит Усика и Мухаммеда Али»
12.04.2025, 00:03
Бокс
Роналду предложили контракт на два года. Португалец уже принял решение
Роналду предложили контракт на два года. Португалец уже принял решение
11.04.2025, 18:34 4
Футбол
День боевых ничьих. Итоги первых матчей 1/4 финала Лиги Европы
День боевых ничьих. Итоги первых матчей 1/4 финала Лиги Европы
11.04.2025, 06:23 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем