Тренер сборной Узбекистана высказался о решении Раньери касательно Довбика

13 апреля на стадионе Олиипико в Риме состоится дерби между Лацио и Ромой в матче 32-го тура Серии А 2024/25.

Недавно появилась информация, что наставник волков Клаудио Раньери раздумывает о том, чтобы выпустить в стартовом составе двух форвардов: украинца Артема Довбика и представителя Узбекистана Эльдора Шомуродова.

Главный тренер сборной Узбекистана Тимур Кападзе в комментарии узбекскому изданию Sports24.uz высказался о возможном нововведении от Раньери:

«Под руководством Раньери Рома использует тактику с одним центральным нападающим. И в основном используется Довбик. И Шомуродов, и Довбик могут сыграть роль центрального нападающего. Эльдор более универсален, чем Артем, так как раньше он был крайним нападающим. Раньери работал с Эльдором в Кальяри и прекрасно знает его возможности.

Во второй половине игры с Ювентусом Эльдор вышел на замену вместо защитника, а Рома играла с двумя центральными нападающими. Правда, Шомуродов тоже появлялся на фланге, когда это было необходимо. Поэтому я думаю, что Раньери может в следующих матче одновременно выпустить на поле и Шомуродова, и Довбика».

6 апреля Рома сыграла вничью с Ювентусом 1:1. Единственный гол на 49-й минуте в составе римлян забил Шомуродов, который появился на поле только на второй тайм. Довбик вышел в старте и был заменен на 85-й.

В сезоне 2024/25 на счету Артема 27 поединков (2080 игровых минут) в чемпионате Италии, 11 голов и три ассиста. У Шомуродова 20 матчей (616 минут), три забитых мяча и две голевые передачи.

Getty Images/Global Images Ukraine. Эльдор Шомуродов и Артем Довбик

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик и Эльдор Шомуродов

Видеообзор матча Рома – Ювентус (1:1)