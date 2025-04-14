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14 апреля 2025, 02:55 |
161
0

ФОТО. Звезда АПЛ встретился со своими спасетелями. Они спасли его жизнь

Майкл Антонио поблагодарил своих спасателей за жизнь после страшного ДТП

14 апреля 2025, 02:55 |
161
0
ФОТО. Звезда АПЛ встретился со своими спасетелями. Они спасли его жизнь
BBC. Майкл Антонио со спасателями

В декабре прошлого года нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио попал в страшное ДТП, сильно повредив свою машину, но остался живым благодаря спасателям, которые вытащили его из автомобиля после столкновения с деревом.

В программе Morning Live на BBC футболист поблагодарил врача Джеймса Молони, спасателя Роба Муна и команду воздушной скорой помощи с авиабазы Норт-Уилд. «Без вас меня бы здесь не было. Вы мои герои», — сказал он.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Джеймс Молони рассказал, как успокаивал Антонио, разговаривая с ним о футболе, чтобы тот не паниковал. Майкл поблагодарил врачей, отметив, что не смог бы спасать других и боится крови.

Сейчас он проходит реабилитацию после перелома ноги.

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фото lifestyle Майкл Антонио Вест Хэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: BBC
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