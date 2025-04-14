ФОТО. Звезда АПЛ встретился со своими спасетелями. Они спасли его жизнь
Майкл Антонио поблагодарил своих спасателей за жизнь после страшного ДТП
В декабре прошлого года нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио попал в страшное ДТП, сильно повредив свою машину, но остался живым благодаря спасателям, которые вытащили его из автомобиля после столкновения с деревом.
В программе Morning Live на BBC футболист поблагодарил врача Джеймса Молони, спасателя Роба Муна и команду воздушной скорой помощи с авиабазы Норт-Уилд. «Без вас меня бы здесь не было. Вы мои герои», — сказал он.
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Джеймс Молони рассказал, как успокаивал Антонио, разговаривая с ним о футболе, чтобы тот не паниковал. Майкл поблагодарил врачей, отметив, что не смог бы спасать других и боится крови.
Сейчас он проходит реабилитацию после перелома ноги.
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