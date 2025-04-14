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14 апреля 2025, 02:41 |
67
0

ФОТО. Как Забарные проводят свои выходные. Красота по-английски

Ангелина и Илья Забарные наслаждются жизнью

14 апреля 2025, 02:41 |
67
0
ФОТО. Как Забарные проводят свои выходные. Красота по-английски
Instagram. Илья и Ангелина Забарные

Ангелина Забарная, жена Ильи Забарного, поделилась новыми фото в соцсетях.

Пока он выступает за «Борнмут», она активно ведет свою страницу, где делится советами по уходу за собой и мини-влогами.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Недавно она показала, как проводит время с мужем: влюбленные прогулялись по берегу моря вместе с домашним питомцем.

Илья и Ангелина начали встречаться в 2018 году, а в 2022-м он сделал ей предложение, и через год они поженились.

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фото lifestyle Илья Забарный Ангелина Забарная Борнмут Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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