Другие новости14 апреля 2025, 02:41 |
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ФОТО. Как Забарные проводят свои выходные. Красота по-английски
Ангелина и Илья Забарные наслаждются жизнью
14 апреля 2025, 02:41 |
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Ангелина Забарная, жена Ильи Забарного, поделилась новыми фото в соцсетях.
Пока он выступает за «Борнмут», она активно ведет свою страницу, где делится советами по уходу за собой и мини-влогами.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Недавно она показала, как проводит время с мужем: влюбленные прогулялись по берегу моря вместе с домашним питомцем.
Илья и Ангелина начали встречаться в 2018 году, а в 2022-м он сделал ей предложение, и через год они поженились.
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