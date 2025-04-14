ФОТО. Как Забарные проводят свои выходные. Красота по-английски

Ангелина Забарная, жена Ильи Забарного, поделилась новыми фото в соцсетях.

Пока он выступает за «Борнмут», она активно ведет свою страницу, где делится советами по уходу за собой и мини-влогами.

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Недавно она показала, как проводит время с мужем: влюбленные прогулялись по берегу моря вместе с домашним питомцем.

Илья и Ангелина начали встречаться в 2018 году, а в 2022-м он сделал ей предложение, и через год они поженились.