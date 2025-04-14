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14 апреля 2025, 02:34 |
68
0

Линекер назвал лучшего вратаря в истории, чем многих удивил

Гари составил символическую сборную из лучших игроков

14 апреля 2025, 02:34 |
68
0
Линекер назвал лучшего вратаря в истории, чем многих удивил
givemesport

Легендарный английский футболист Гари Линекер составил символическую сборную из лучших футболистов в истории.

Лучшим голкипером в истории Линекер считает бывшего английского вратаря Питера Шилтона. В защиту Гари включил Кафу, Франко Барези, Диса Уокера и Роберто Карлоса.

В своей символической сборной в полузащиту британец поставил Лотара Маттеуса, Брайана Робсона и Мишеля Платини, а в нападение – Диего Марадону, Марко ван Бастена, Уго Санчеса.

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.

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Гари Линекер Питер Шилтон Маркос Кафу Франко Барези Лотар Маттеус Брайан Робсон Мишель Платини Диего Марадона Марко ван Бастен Уго Санчес GiveMeSport
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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