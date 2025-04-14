Линекер назвал лучшего вратаря в истории, чем многих удивил

Легендарный английский футболист Гари Линекер составил символическую сборную из лучших футболистов в истории.

Лучшим голкипером в истории Линекер считает бывшего английского вратаря Питера Шилтона. В защиту Гари включил Кафу, Франко Барези, Диса Уокера и Роберто Карлоса.

В своей символической сборной в полузащиту британец поставил Лотара Маттеуса, Брайана Робсона и Мишеля Платини, а в нападение – Диего Марадону, Марко ван Бастена, Уго Санчеса.

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.