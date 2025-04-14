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Украина. Премьер лига
14 апреля 2025, 03:31 | Обновлено 14 апреля 2025, 03:40
18
0

Определен лучший игрок донецкого Шахтера в матче с черкасским ЛНЗ

Бразилец Марлон Гомес получил признание от поклонников донецкого клуба

14 апреля 2025, 03:31 | Обновлено 14 апреля 2025, 03:40
18
0
Определен лучший игрок донецкого Шахтера в матче с черкасским ЛНЗ
ФК Шахтер. Марлон Гомес

Хавбек-легионер Марлон Гомес назван лучшим игроком «Шахтера» в матче с ЛНЗ (4:1).

Болельщики в соцсетях сделали свой выбор в пользу бразильца.

В победной игре бразильский полузащитник оформил дубль в ворота черкасского клуба.

Шахтер разгромно победил ЛНЗ в Черкассах (4:1) и находится на третьем месте в УПЛ.

Видеообзор матча: ЛНЗ – Шахтер – 1:4

Определен лучший игрок донецкого Шахтера в матче с черкасским ЛНЗ

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Марлон Гомес чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Шахтер лучший игрок
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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