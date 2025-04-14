Хавбек-легионер Марлон Гомес назван лучшим игроком «Шахтера» в матче с ЛНЗ (4:1).

Болельщики в соцсетях сделали свой выбор в пользу бразильца.

В победной игре бразильский полузащитник оформил дубль в ворота черкасского клуба.

Шахтер разгромно победил ЛНЗ в Черкассах (4:1) и находится на третьем месте в УПЛ.

Видеообзор матча: ЛНЗ – Шахтер – 1:4

Определен лучший игрок донецкого Шахтера в матче с черкасским ЛНЗ