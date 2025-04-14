Украина. Премьер лига14 апреля 2025, 03:31 | Обновлено 14 апреля 2025, 03:40
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Определен лучший игрок донецкого Шахтера в матче с черкасским ЛНЗ
Бразилец Марлон Гомес получил признание от поклонников донецкого клуба
14 апреля 2025, 03:31 | Обновлено 14 апреля 2025, 03:40
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Хавбек-легионер Марлон Гомес назван лучшим игроком «Шахтера» в матче с ЛНЗ (4:1).
Болельщики в соцсетях сделали свой выбор в пользу бразильца.
В победной игре бразильский полузащитник оформил дубль в ворота черкасского клуба.
Шахтер разгромно победил ЛНЗ в Черкассах (4:1) и находится на третьем месте в УПЛ.
Видеообзор матча: ЛНЗ – Шахтер – 1:4
Определен лучший игрок донецкого Шахтера в матче с черкасским ЛНЗ
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