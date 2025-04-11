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  4. Марлон ГОМЕС: «Сбросил обувь после матча? Это обычная терапия»
Украина. Премьер лига
11 апреля 2025, 23:23 | Обновлено 11 апреля 2025, 23:37
186
0

Марлон ГОМЕС: «Сбросил обувь после матча? Это обычная терапия»

Полузащитник Шахтера забил два мяча в поединке УПЛ против ЛНЗ

11 апреля 2025, 23:23 | Обновлено 11 апреля 2025, 23:37
186
0
Марлон ГОМЕС: «Сбросил обувь после матча? Это обычная терапия»
ФК Шахтер. Марлон Гомес

Полузащитник «Шахтера» Марлон Гомес поделился впечатлениями от своего дубля в матче 24-го тура УПЛ против ЛНЗ (2:1):

– Поздравляем с победой! Сегодня «Шахтер» с первых минут боролся за важные три очка, так каким будет твой анализ этой игры?

– Спасибо за поздравление! Да, считаю, это был достойный матч в нашем исполнении. «Шахтер» продемонстрировал тот стиль игры, который мы стремимся исповедовать, показали то, как мы хотим выглядеть на футбольном поле: высоко встречали соперника, создали много отличных моментов. Возможно, могли бы лучше проявить себя на стадии завершения, но, оценивая матч в целом, могу сказать, что это очередная важная победа, добытая в качественном стиле.

– Ты не забивал в УПЛ на протяжении 16 матчей до этого. Что для тебя значат твои результативные действия сегодня?

– Действительно, рад забить сегодня. Если в целом оценивать мою низкую результативность за этот период, то большую часть матчей я проводил на позиции опорного полузащитника, что не способствует высокой результативности. Но сегодня я рад, что смог поучаствовать в трех голах команды – дважды отличился сам и также поспособствовал автоголу. Снова же, приятно забивать голы или отдавать ассисты, но для меня самое главное – это командные достижения, поэтому я готов играть там, где меня будет видеть тренер и где, по его мнению, я буду полезен команде. А все остальное – производное.

– Мы видели, что ты покидал поле босиком. Где ты потерял свою обувь?

– Я уже успел пошутить об этом в интервью для ваших коллег из УПЛ TV. Но ничего серьезного, если говорить правду, просто во время игры чувствовал небольшое давление в ногах, а это – обычная терапия, которую необходимо пройти для лучшего самочувствия. Сняв обувь, я в некоторой степени как будто освободился от этого давления, которое чувствовал во время игры. Так что ничего серьезного – просто дополнительные меры предосторожности.

– И последнее, немного нефутбольное: как вы, бразильцы, реагируете на такой холод и даже снег весной?

– Действительно, немного холодно. Лично я родом из Рио-де-Жанейро, где в этот период 30–40 градусов тепла, но я уже больше года в Украине и в некоторой степени адаптировался. Хотя последние несколько дней действительно были очень холодными, поэтому было трудно, тем более некоторые из нас никогда в жизни не видели снега. Но мы должны привыкать – все, кто согласился приехать сюда, выступать и дарить радость болельщикам. Украина – замечательная страна. Мне нравится находиться в Киеве или Львове, в зависимости от того, где мы должны быть по нашему календарю. Очень рад быть здесь и вообще рад любой погоде!

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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