Почти готово. Челси близок к возвращению звездного нападающего
Жоау Феликс хочет покинуть «Атлетико»
Лондонский «Челси» очень близок к подписанию португальского нападающего мадридского «Атлетико» Жоау Феликса, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
❗️ Больше новостей из АПЛ в Telegram-канале!
По информации источника, клубы почти достигли устной договоренности по переходу 24-летнего футболиста. Сейчас ведут переговоры относительно финальных деталей.
Отмечается, что с самим игроком уже согласованы личные условия сотрудничества. Он хочет вернуться в «Челси».
Напомним, Жоау Феликс уже выступал за «синих» во второй половине сезона 2022/23. На его счету 20 поединков и 4 гола в составе английского гранда.
В сезоне 2023/24 Жоау Феликс на правах аренды провел 44 матча за «Барселону», отметившись 10 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
🚨🔵 EXCL: Chelsea are closing in on João Félix deal! Talks are at final stages to get it sealed soon.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2024
Verbal agreement almost done with Atlético, final details on structure being completed.
TOTAL agreement with João on personal terms as he wants #CFC return.
Almost there. pic.twitter.com/J9lqX4GzBO
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легендарный экс-форвард возглавлял сборную U-21 и олимпийскую сборную
После трех туров в топ-3 входят команды Александрия, Шахтер и Динамо