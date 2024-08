Почти готово. Челси близок к возвращению звездного нападающего

Лондонский «Челси» очень близок к подписанию португальского нападающего мадридского «Атлетико» Жоау Феликса, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы почти достигли устной договоренности по переходу 24-летнего футболиста. Сейчас ведут переговоры относительно финальных деталей.

Отмечается, что с самим игроком уже согласованы личные условия сотрудничества. Он хочет вернуться в «Челси».

Напомним, Жоау Феликс уже выступал за «синих» во второй половине сезона 2022/23. На его счету 20 поединков и 4 гола в составе английского гранда.

В сезоне 2023/24 Жоау Феликс на правах аренды провел 44 матча за «Барселону», отметившись 10 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

