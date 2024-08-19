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  4. Фабрицио подтвердил. Звезда Барселоны может покинуть клуб этим летом
Испания
19 августа 2024, 16:01 |
143
0

Фабрицио подтвердил. Звезда Барселоны может покинуть клуб этим летом

Илкай Гюндоган может сменить клубную прописку в ближайшее время

19 августа 2024, 16:01 |
143
0
Фабрицио подтвердил. Звезда Барселоны может покинуть клуб этим летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Илкай Гюндоган

Звезда «Барселоны» Илкай Гюндоган может сменить клубную прописку.

Как сообщает Фабрицио Романо, полузащитник действительно может покинуть каталонский клуб до конца трансферного окна. Это пока не гарантировано, но его представители начали рассматривать варианты на последние дни трансферного окна, так как «Барселона» открыта к возможности отпустить Илкая.

Главный тренер каталонского клуба сказал, что ожидает, что Гюндоган останется, но варианты решения ситуации всё же изучаются.

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Барселона трансферы Илкай Гюндоган трансферы Ла Лиги Фабрицио Романо
Алексей Тиньков Источник: Фабрицио Романо
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