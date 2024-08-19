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Нидерланды
19 августа 2024, 10:57 | Обновлено 19 августа 2024, 10:58
215
0

Аякс подпишет центрального защитника Ювентуса

Даниэле Ругани продолжит карьеру в Амстердаме

19 августа 2024, 10:57 | Обновлено 19 августа 2024, 10:58
215
0
Аякс подпишет центрального защитника Ювентуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэле Ругани

Амстердамский «Аякс» вскоре должен объявить о подписании центрального защитника туринского «Ювентуса» Даниэле Ругани, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, переход 30-летнего футболиста состоится на правах сезонной аренды. Нидерландский клуб уже запланировал медосмотр для игрока.

Интересно, что «Ювентус» совсем недавно продлил контракт с итальянцем до лета 2026 года.

В сезоне 2023/24 Даниэле Ругани провел 18 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.

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Даниэле Ругани Аякс Ювентус трансферы трансферы Серии A аренда игрока Фабрицио Романо чемпионат Нидерландов по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
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