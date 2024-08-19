Аякс подпишет центрального защитника Ювентуса
Даниэле Ругани продолжит карьеру в Амстердаме
Амстердамский «Аякс» вскоре должен объявить о подписании центрального защитника туринского «Ювентуса» Даниэле Ругани, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, переход 30-летнего футболиста состоится на правах сезонной аренды. Нидерландский клуб уже запланировал медосмотр для игрока.
Интересно, что «Ювентус» совсем недавно продлил контракт с итальянцем до лета 2026 года.
В сезоне 2023/24 Даниэле Ругани провел 18 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.
⚪️🔴🇮🇹 Ajax have booked medical for Daniele Rugani as new centre back on loan from Juventus.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2024
Travel booked as @VI_nl reported. pic.twitter.com/jyehEzOhO7
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