Аякс подпишет центрального защитника Ювентуса

Амстердамский «Аякс» вскоре должен объявить о подписании центрального защитника туринского «Ювентуса» Даниэле Ругани, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, переход 30-летнего футболиста состоится на правах сезонной аренды. Нидерландский клуб уже запланировал медосмотр для игрока.

Интересно, что «Ювентус» совсем недавно продлил контракт с итальянцем до лета 2026 года.

В сезоне 2023/24 Даниэле Ругани провел 18 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.

⚪️🔴🇮🇹 Ajax have booked medical for Daniele Rugani as new centre back on loan from Juventus.



Travel booked as @VI_nl reported. pic.twitter.com/jyehEzOhO7