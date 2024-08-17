Англия17 августа 2024, 16:14 | Обновлено 17 августа 2024, 16:15
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Зинченко, Миколенко и Забарный выйдут в старте своих клубом в 1-м туре АПЛ
Все матчи начнутся в 17:00 по Киеву
17 августа 2024, 16:14 | Обновлено 17 августа 2024, 16:15
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Три украинских футболиста появятся в стартовом составе на первый матч нового сезона в чемпионату Англии.
Александр Зинченко с первых минут в составе «Арсенал» начнет матч против «Вулверхэмптона».
Илья Забарный сыграет за «Борнмут» против «Ноттингема».
Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе «Эвертона» во встрече с «Брайтоном».
Все три матча начнутся в 17:00 по Киеву.
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