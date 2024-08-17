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  4. Зинченко, Миколенко и Забарный выйдут в старте своих клубом в 1-м туре АПЛ
Англия
17 августа 2024, 16:14 | Обновлено 17 августа 2024, 16:15
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0

Зинченко, Миколенко и Забарный выйдут в старте своих клубом в 1-м туре АПЛ

Все матчи начнутся в 17:00 по Киеву

17 августа 2024, 16:14 | Обновлено 17 августа 2024, 16:15
199
0
Зинченко, Миколенко и Забарный выйдут в старте своих клубом в 1-м туре АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Три украинских футболиста появятся в стартовом составе на первый матч нового сезона в чемпионату Англии.

Александр Зинченко с первых минут в составе «Арсенал» начнет матч против «Вулверхэмптона».

Илья Забарный сыграет за «Борнмут» против «Ноттингема».

Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе «Эвертона» во встрече с «Брайтоном».

Все три матча начнутся в 17:00 по Киеву.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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