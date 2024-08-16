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Англия
16 августа 2024, 18:40 | Обновлено 16 августа 2024, 18:43
487
1

Зинченко под угрозой? Арсенал хочет продать двух левых защитников

Будущее украинца в составе «Канониров» под угрозой

16 августа 2024, 18:40 | Обновлено 16 августа 2024, 18:43
487
1
Зинченко под угрозой? Арсенал хочет продать двух левых защитников
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета хочет значительно перекроить позицию левого защитника. В результате кадровых изменений команду может покинуть украинец Александр Зинченко.

На данный момент у «Арсенала» есть 6 игроков, которые могут сыграть на левом фланге защиты. Артета хочет подписать еще одного игрока на эту позицию.

При этом испанский тренер хочет избавиться от двух игроков из троицы Александр Зинченко/Якуб Кивёр/Киран Тирни. Такехиро Томиясу Артета собирается использовать на правом фланге.

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Микель Артета Арсенал Лондон Александр Зинченко Якуб Кивиор Киран Тирни Такехиро Томиясу трансферы трансферы АПЛ
Олег Дидух Источник: TeamTalk
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Комментарии 1
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Harun Bakircioğlu
От Тирни они никак не избавятся так как тот травмирован. Томиясу тоже травмирован и Тимбер травмирован.
Исходя из всего этого новость ужимается до - Арсенал хочет продать Зинченко и Кивиора. Кивиор скорее всего поедет куда-нибудь в Италию, а продажа Зинченко маловероятна. Во-первых, его летом наигрывали, во-вторых щас слева некому играть, Калафьори сыграл аж 27 минут в предсезонке..
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