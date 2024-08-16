Англия16 августа 2024, 18:40 | Обновлено 16 августа 2024, 18:43
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Зинченко под угрозой? Арсенал хочет продать двух левых защитников
Будущее украинца в составе «Канониров» под угрозой
16 августа 2024, 18:40 | Обновлено 16 августа 2024, 18:43
487
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета хочет значительно перекроить позицию левого защитника. В результате кадровых изменений команду может покинуть украинец Александр Зинченко.
На данный момент у «Арсенала» есть 6 игроков, которые могут сыграть на левом фланге защиты. Артета хочет подписать еще одного игрока на эту позицию.
При этом испанский тренер хочет избавиться от двух игроков из троицы Александр Зинченко/Якуб Кивёр/Киран Тирни. Такехиро Томиясу Артета собирается использовать на правом фланге.
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Исходя из всего этого новость ужимается до - Арсенал хочет продать Зинченко и Кивиора. Кивиор скорее всего поедет куда-нибудь в Италию, а продажа Зинченко маловероятна. Во-первых, его летом наигрывали, во-вторых щас слева некому играть, Калафьори сыграл аж 27 минут в предсезонке..