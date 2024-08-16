Зинченко под угрозой? Арсенал хочет продать двух левых защитников

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета хочет значительно перекроить позицию левого защитника. В результате кадровых изменений команду может покинуть украинец Александр Зинченко.

На данный момент у «Арсенала» есть 6 игроков, которые могут сыграть на левом фланге защиты. Артета хочет подписать еще одного игрока на эту позицию.

При этом испанский тренер хочет избавиться от двух игроков из троицы Александр Зинченко/Якуб Кивёр/Киран Тирни. Такехиро Томиясу Артета собирается использовать на правом фланге.