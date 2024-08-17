Известна сумма, которую получит Динамо от Лехии за аренду Царенко
Полузащитник не так давно сменил Киев на Гданьск
Киевское «Динамо» и польский клуб «Лехия» из Гданьска несколько дней назад уведомили о том, что 20-летний полузащитник Антон Царенко продолжит свою карьеру в чемпионате Польши.
Клубы, напомним, договорились об аренде перспективного хавбека до завершения сезона-2024/2025.
По данным портала transfermarkt, аренда Царенко у «Динамо» обойдется «Лехии» в 300 тыс евро. О каких-либо дополнительных условиях соглашения по Антону Царенко между «Динамо» и «Лехией» ничего неизвестно.
Ранее в «Лехии» пояснили, почему арендовали Царенко у «Динамо».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андрей Сторчоус стал героем поединка команды с клубом УПЛ
Обе команды отлично начали новый сезон, не потеряв еще ни одного очка