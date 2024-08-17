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  4. Известна сумма, которую получит Динамо от Лехии за аренду Царенко
Польша
17 августа 2024, 12:59 |
887
3

Известна сумма, которую получит Динамо от Лехии за аренду Царенко

Полузащитник не так давно сменил Киев на Гданьск

17 августа 2024, 12:59 |
887
3
Известна сумма, которую получит Динамо от Лехии за аренду Царенко
ФК Лехия Гданьск. Антон Царенко

Киевское «Динамо» и польский клуб «Лехия» из Гданьска несколько дней назад уведомили о том, что 20-летний полузащитник Антон Царенко продолжит свою карьеру в чемпионате Польши.

Клубы, напомним, договорились об аренде перспективного хавбека до завершения сезона-2024/2025.

По данным портала transfermarkt, аренда Царенко у «Динамо» обойдется «Лехии» в 300 тыс евро. О каких-либо дополнительных условиях соглашения по Антону Царенко между «Динамо» и «Лехией» ничего неизвестно.

Ранее в «Лехии» пояснили, почему арендовали Царенко у «Динамо».

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Антон Царенко Лехия Гданьск чемпионат Польши по футболу трансферы трансферы УПЛ Динамо Киев
Юрій Остроумов Источник: Transfermarkt
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bolelschik
А в самом Динамо играть некому...
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-1
zelc006
Три  прдсигар імпортний, три кашкента з барана та три нот-бука Асусссссс.....
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-1
Диванний Експерт
«Відома»…🤬🤮
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-2
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