Известна сумма, которую получит Динамо от Лехии за аренду Царенко

Киевское «Динамо» и польский клуб «Лехия» из Гданьска несколько дней назад уведомили о том, что 20-летний полузащитник Антон Царенко продолжит свою карьеру в чемпионате Польши.

Клубы, напомним, договорились об аренде перспективного хавбека до завершения сезона-2024/2025.

По данным портала transfermarkt, аренда Царенко у «Динамо» обойдется «Лехии» в 300 тыс евро. О каких-либо дополнительных условиях соглашения по Антону Царенко между «Динамо» и «Лехией» ничего неизвестно.

Ранее в «Лехии» пояснили, почему арендовали Царенко у «Динамо».