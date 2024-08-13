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Польша
13 августа 2024, 12:23 | Обновлено 13 августа 2024, 12:33
938
0

В Лехии пояснили, почему арендовали Царенко у Динамо

Президент клуба из Гданьска – о переходе украинского полузащитника

13 августа 2024, 12:23 | Обновлено 13 августа 2024, 12:33
938
0
В Лехии пояснили, почему арендовали Царенко у Динамо
ФК Лехия Гданьск. Антон Царенко

Президент польского клуба «Лехия» Гданьск Паоло Урфер дал оценку аренде 20-летнего полузащитника Антона Царенко у киевского «Динамо».

«Навыки, темп, контроль и техника игры этого игрока потрясающие. Его небольшой рост делает его сильнее благодаря его игровому стилю, и мы все рады видеть его в футболке нашего клуба», – рассказал Урфер.

Напомним, «Лехия» арендовала Царенко у «Динамо» до завершения нынешнего сезона 2024/2025.

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Антон Царенко трансферы УПЛ Лехия Гданьск Динамо Киев чемпионат Польши по футболу
Юрій Остроумов Источник: ФК Лехия Гданьск
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