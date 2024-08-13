Польша13 августа 2024, 12:23 | Обновлено 13 августа 2024, 12:33
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В Лехии пояснили, почему арендовали Царенко у Динамо
Президент клуба из Гданьска – о переходе украинского полузащитника
13 августа 2024, 12:23 | Обновлено 13 августа 2024, 12:33
938
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Президент польского клуба «Лехия» Гданьск Паоло Урфер дал оценку аренде 20-летнего полузащитника Антона Царенко у киевского «Динамо».
«Навыки, темп, контроль и техника игры этого игрока потрясающие. Его небольшой рост делает его сильнее благодаря его игровому стилю, и мы все рады видеть его в футболке нашего клуба», – рассказал Урфер.
Напомним, «Лехия» арендовала Царенко у «Динамо» до завершения нынешнего сезона 2024/2025.
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